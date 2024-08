“Penso alla Roma”: Abraham dribbla le voci di mercato e alza l’asticella

“Penso alla Roma”. Vi sono dichiarazioni che pesano più di altre perché non ammettono repliche. Tammy Abraham ha parlato e le sue parole sono pietre.

A volte ci si stanca ad ascoltare le dichiarazioni di allenatori e giocatori. I pensieri devono essere sempre ben racchiusi all’interno di un perimetro ben preciso. Guai ad oltrepassarlo. Vi sono volte, però, dove le parole assumono una valenza particolare poiché esprimono un pensiero netto. Che non ammette repliche.

Tammy Abraham, centravanti inglese della Roma, al termine della gara amichevole giocata dalla Roma contro l’Everton si è intrattenuto con la stampa rilasciando dichiarazioni importanti riguardo il suo futuro. Il nome dell’attaccante inglese è sempre comparso ai primi posti tra quelli in uscita da Trigoria. Proprio sulle voci di mercato che lo riguardano direttamente, Tammy Abraham ha dato risposte importanti. Milan ed Everton. Il suo futuro prossimo sarà pertanto lontano dalla capitale?

“Penso alla Roma”

Sul suo futuro e sulle voci che lo vorrebbero ancora in Serie A, con il Milan, o in Premier League, Everton ma non soltanto, l’attaccante inglese non può che ritenersi felice delle tante attenzioni ricevute.

Quando poi arriva la domanda su Dovbyk e sulla concorrenza che è aumentata all’interno della squadra, l’attaccante inglese risponde senza esitare: “È da quando sono bambino che sono abituato alla concorrenza e a lottare per un posto. Dovbyk è un attaccante forte, gli ho dato il benvenuto. Siamo due giocatori, magari un giorno De Rossi ci darà la possibilità di giocare insieme e se non sarà così ci sosterremo a vicenda”, queste le sue dichiarazioni riportate da ilromanista.eu. Pertanto nelle intenzioni del centravanti inglese non vi è alcuna volontà di lasciare Roma e la Roma. Soulé così come Dovbyk sono i benvenuti. La concorrenza aiuta a crescere. Tutti insieme per far crescere la Roma.