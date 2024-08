Annuncio UFFICIALE in arrivo, tentazione Serie A: Roma accerchiata

Dal Barcellona alla Roma, firma in Serie A gratis e addio annunciato: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Il lavoro di Ghisolfi e colleghi è certamente lungi dalla conclusione, al netto della felice e concreta operosità fin qui palesata dal nuovo direttore sportivo della Roma. Una volta aver creato una coesistenza con De Rossi, finalizzata a trovare dei profili il maggiormente funzionali possibile agli aneliti del tecnico, in quel di Trigoria sono arrivati profili altisonanti e qualitativi, in piena linea con quelle caratteristiche, non unicamente tecnico-tattiche, cui più volte De Rossi stesso aveva fatto allusione.

Giocatori di qualità e desiderosi di sposare un progetto come quello giallorosso, che dovrà nelle prossime settimane vedere il club intervenire almeno in un altro paio di reparti. Se la questione centravanti di riserva, infatti, resta legata alle evoluzioni sul fronte Abraham, risulta ancora palese l’assenza di un profilo di spessore sulla fascia avanzata sinistra. Il tutto, ovviamente, senza dimenticare del possibile approdo a centrocampo e, ancora, del necessario rimodellamento della difesa, non unicamente nelle regioni centrali.

Sergi Roberto lascia il Barcellona, comunicazione in arrivo: c’è anche la Roma per un futuro in Serie A

Se Kumbulla e Smalling non possono assicurare troppe garanzie nelle alternanze prevista da De Rossi con Mancini e Ndicka, resta una questione più che aperta anche quella relativa alla fascia destra, per la quale, ora come ora, la Roma vanta solamente la presenza di Zeki Celik. Il turco è risultato funzionale e affidabile, senza però palesare doti che garantissero la possibilità di poter apporre un vero e proprio salto di qualità in questa zona di campo.

Se a ciò si aggiunge anche la situazione Karsdorp, si comprende come urga, ora come ora, soprattutto un terzino destro. Il nome più caldo, da questo punto di vista, è tornato ad essere Assignon, per il quale ci sarebbe stato un avvicinamento tra Roma e Rennes. Il giocatore avrebbe già dato il proprio via libera per il trasferimento, ma le ultime novità, proprio in questa zona di campo, potrebbero vedere salire nuovamente in auge un nome altisonante come quello di Sergi Roberto.

Il laterale spagnolo non è più sotto contratto con il Barcellona dallo scorso 30 giugno e, fino a questo momento, le speranze e le possibilità di un rinnovo che lo portasse alla nuova corte di Flick non erano mai risultate del tutto vane. La Roma, consapevole dell’opportunità di mercato e della saggezza del giocatore, se n’era interessata. Fabrizio Romano, a tal proposito, ha sottolineato come il giocatore comunicherà al Barcellona la propria volontà di interrompere definitivamente il rapporto, abbattendo qualsivoglia ipotesi di rinnovo.

Matteo Moretto, al contempo, ha accostato Sergi Roberto nuovamente alla Serie A, evidenziando come la Fiorentina stia valutando la proposta del suo nome, arrivata qualche giorno fa, come capitato anche al Como e alla stessa Roma, figuranti in un’affascinante lista di opportunità per vedere un giocatore importante approdare nel nostro campionato. Seguiranno aggiornamenti.