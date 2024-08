Calciomercato Roma, accordo totale e firma lampo: svelata la formula della trattativa con i giallorossi. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Ghisolfi continua a lavorare con determinazione e discrezione durante questa finestra di calciomercato, caratterizzata finora da un approccio equilibrato alle operazioni di acquisto e cessione. Nelle ultime settimane, si sono registrati progressi significativi in termini di ringiovanimento e rafforzamento della squadra da affidare a De Rossi, ma il mese di agosto, appena iniziato, potrebbe portare ulteriori cambiamenti con un’attenta gestione delle entrate e delle uscite.

Gli arrivi di Soulé e Dovbyk sono stati tra i più rilevanti, non solo per il valore dei giocatori, ma anche per l’impatto che potrebbero avere sul reparto offensivo giallorosso. Tuttavia, altre aree del campo richiedono ancora rinforzi per estendere la profondità di una rosa che, anche lo scorso anno, ha mostrato difficoltà nel sostenere il ritmo di un calendario fitto e impegnativo.

Calciomercato Roma, domani la firma di Darboe col Frosinone: tutti i dettagli

Oltre agli interventi nelle zone più carenti, che non possono essere ignorate da Ghisolfi e dal suo staff, a Trigoria si valutano anche le opportunità di alleggerire la rosa. Come già accaduto in passato, sebbene con meno urgenza, la Roma dovrà nuovamente concentrarsi sull’eliminazione degli elementi non più essenziali o funzionali, riducendo il monte ingaggi a carico dei Friedkin.

Questa strategia potrebbe liberare risorse economiche, consentendo al club di operare con maggiore efficacia nel mercato in entrata, senza trascurare le operazioni di uscita. In questo contesto, ha meritato, dunque, attenzione l’aggiornamento sulla trattativa tra la Roma e il Frosinone per Ebrima Darboe. Il giovane centrocampista, che si era messo in luce soprattutto sotto la guida di Fonseca, ha visto l’inizio della sua carriera rallentato da un grave infortunio al ginocchio.

Dopo i prestiti al Lask e alla Sampdoria, sembra che Darboe non riesca a trovare spazio nel progetto tattico di De Rossi e già da diversi giorni a questa parte pareva essere destinato a ripartire dalla Serie B, dove ha ricevuto le attenzioni del Frosinone. In particolar modo, Filippo Biafora ha sottolineato come il passaggio di Darboe in Ciociaria avverrà sulla base di un prestito secco e ingaggio pagato. La firma sul contratto è prevista nella mattinata di domani: alla Roma andrà un bonus in caso di promozione in Serie A il prossimo anno.