Dall’anno fuori rosa allo spettro dell’Inter: per Chiesa adesso cambia tutto

Calciomercato Roma, il futuro di Federico Chiesa è ritornato prepotentemente alla ribalta. La doppia opzione non lascia spazio a repliche: i dettagli

Nonostante i segnali distensivi evidenziati negli ultimi giorni, Thiago Motta ha deciso di non convocare Chiesa per l’amichevole pre-stagionale contro l’Atletico Madrid. Unita alle tante altre esclusioni, l’assenza del figlio d’arte per scelta tecnica ha inevitabilmente riacceso le voci riguardanti il suo futuro, sempre più lontano da Torino.

Allo stato attuale della situazione, però, non sono arrivate le proposte dall’estero che il calciatore e il suo entourage si aspettavano. Il blitz londinese di Fali Ramadani, infatti, non ha sortito effetti concreti e né il Chelsea, né il Tottenham né tantomeno l’Arsenal hanno provato a far saltare il banco con offerte concrete. In un mosaico le cui tessere sono ancora lontanissime dall’essere definite, la Roma sta continuando a monitorare la situazione in attesa di sviluppi concreti. I giallorossi, infatti, restano interessati a Chiesa, anche perché il prezzo del cartellino è molto più basso rispetto alla valutazione da 25 milioni di euro sulla base della quale la Roma aveva trovato un accordo di massima con la Juventus diverse settimane fa. Non sono poi da scartare neanche le piste che portano al Napoli e all’Inter, con i nerazzurri eventualmente interessati a far saltare il banco soprattutto in caso di operazione a parametro zero.

Calciomercato Roma, Chiesa non ha scampo: “Gestito male; pensava di aver raggiunto quello status”

Affinché questo scenario si materializzi, però, Chiesa dovrebbe restare alla Juventus senza firmare il rinnovo di contratto. Vivendo, per come la situazione è andata delineandosi, un anno da separato in casa. Situazione su cui anche Edoardo Mecca – intervistato da juvelive.it – ha posto l’accento. Lo speaker radiofonico, infatti, oltre a parlare dell’evolvere della vicenda Koopmeiners, si è soffermato ad approfondire anche il rebus Chiesa. Di seguito lo stralcio delle parole di Mecca in questione:

“La posizione della Juve è sempre la stessa: il calciomercato è sul mercato e se arriva un’offerta congrua va via. Chiaramente è stato chiesto al giocatore di portare delle offerte valide. Dal canto suo, Chiesa sta provando a fare dei passi in direzione Juve perché non può permettersi di saltare una stagione. Per quanto magari possa avere strizzato l’occhio all’Inter che però o mette subito dei soldi sul piatto oppure per Federico il rischio di restare un anno fuori rosa sarebbe molto controproducente. Secondo me è stata gestita male dal suo entourage. Quando la Juve propose il rinnovo ‘ponte’ Chiesa, rispose di volere un rinnovo al rialzo perché pensava di aver ormai raggiunto uno status da top player; non può permettersi di restare fermo un anno .

Mecca ha poi concluso, tirando in ballo anche la Roma: “Vedremo se dalla Roma o dall’estero qualche offerta arriverà nell’ultima tranche di mercato. Vedremo gli sviluppi”.