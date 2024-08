Proposta accettata e domino inevitabile: Abraham non aspettava altro

Abraham-Milan, intreccio e nuovo spiraglio grazie alla Premier League: può arrivare il via libera capitale.

La fase attuale del calciomercato è densa di sviluppi per la Roma, con intrecci che coinvolgono nomi di spicco della Serie A e non solo, da inserirsi nella programmazione finale di una campagna acquisti che dovrà portare Ghisolfi e colleghi a concretizzare le ultime limature prima della conclusione dell’estate.

Gli interessi della Roma, dopo i caldi e inizialmente inattesi approdi di Dovbyk e Soulé, stanno ora interessando tanti altri reparti, generando forti attenzioni relativamente alla ricerca di un esterno sinistro e, ancora, di qualche nome spendibile quanto affidabile in difesa, sia per la fascia destra che per la consegna di un nuovo centrale nelle mani di Daniele De Rossi. Queste e altre questioni, tra cui quella ben nota e intricata legata a Chiesa, potrebbero mantenere vivida l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori nelle prossime settimane, durante le quali diverse novità potrebbero andare a toccare anche le uscite.

A queste, oltre a quelle che riguardassero eventualmente giocatori ai margini del progetto o non più tenuti in considerazione da De Rossi, bisogna aggiungere anche il nome di Tammy Abraham, tra i più altisonanti e impattanti in termini economici, ma valutato dalla Roma come un potenziale cedibile, previo l’arrivo della giusta offerta.

Abraham-Milan, nuovo spiraglio e intreccio Chelsea-Stoccarda: coinvolto nuovamente Broja

Oggetto di attenzione anche in Premier League, dove parrebbe aver iniziato a destare gli interessi di Bournemouth o West Ham, Abraham era stato accostato con una certa insistenza anche al Milan, alle prese, dopo aver individuato in Morata un valido ‘nuovo’ Giroud, con almeno un altro approdo da far coesistere in attacco con l’ex Juventus e Atletico Madrid. Della questione Abraham-Milan si è detto e scritto tanto, dalle amicizie con alcuni ex colleghi di Premier come Tomori, al gradimento reciproco tra il giocatore e Fonseca.

L’intesa tra i due club, però, non è mai stata trovata e ciò spiega il motivo per il quale, in Via Aldo Rossi, non hanno mai perso di vista altri profili, tra cui Armando Broja, non centralissimo nel progetto Chelsea. L’albanese avrebbe potuto rappresentare un nome spendibile per i rossoneri, ma potrebbe prossimamente approdare in Germania. A riferirlo è Florian Plettenberg di Sky Sport De che, parlando di trattativa ancora alle fasi iniziali, ha altresì evidenziato come Broja sia in lista da tempo per lo Stoccarda.

I tedeschi sono alla ricerca di una nuova occasione di mercato in prestito per il fronte offensivo e, tra le varie, avrebbero individuato anche quella recitante il nome di Broja. Seguiranno sicuramente aggiornamenti, con uno scenario Abraham-Milan sempre sullo sfondo e che potrebbe sicuramente aprire nuovi spiragli qualora il nome di Broja dovesse essere definitivamente depennato dal taccuino degli addetti ai lavori milanisti.