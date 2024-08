Scambio improvviso, la Juve riprende a volare: l’annuncio spariglia le carte

Protagonista sia sul fronte entrate che su quello uscite, la Juventus vuole regalare a Thiago Motta nuovi colpi con cui puntellare l’organico. Lo scenario

Impegnata nell’ultima amichevole pre campionato contro l’Atletico Madrid, la Juventus sta continuando a tessere la tela per rinforzare un organico ancora incompleto in molti reparti. A cominciare dalla corsia esterni che, complice anche la partenza di Matias Soulé, è rimasta sguarnita di alcune pedine fondamentali.

Non è un caso che Giuntoli, oltre a portare avanti i dialoghi per un nuovo difensore e per il sogno mai tramontato chiamato Koopmeiners, stia continuando a scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti con cui rimpolpare entrambe le corsie esterne. Sotto questo punto di vista le idee non mancano, come testimonia lo sprint della Juve per Nico Gonzalez. Secondo quanto evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, la ‘Vecchia Signora avrebbe raggiunto un accordo di massima con la Fiorentina impostando la trattativa sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Ma non è finita qui. Oltre a tenere caldissimo il canale con i Viola per l’acquisto dell’esterno offensivo argentino, infatti, i bianconeri guardano con molta attenzione l’evolvere della situazione in casa Porto.

Calciomercato Juventus, da Galeno a Conceiçao: la presa di posizione del Porto

Non è un caso, infatti, che tra gli obiettivi di mercato della Juventus campeggino anche Galeno e Conceiçao. Con l’esterno brasiliano la Juventus ha anche raggiunto un accordo di massima, visto l’entusiasmo con il quale il funambolico jolly ha risposto alle lusinghe dei bianconeri. Fino a questo momento, però, il Porto non ha aperto all’ipotesi di un prestito con obbligo di riscatto, chiedendo 30-35 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo del suo gioiello.

Sostanzialmente diverse è invece il discorso relativo a Francisco Conceiçao per il quale – come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’ – la Juventus potrebbe discutere di un prestito oneroso così come dell’inserimento di Tiago Djalò nella trattativa. A tal proposito sono arrivate le parole dell’allenatore del Porto, Vitor Bruno, che a margine del match contro il Gil Vicente si è espresso in questi termini: “Se i giocatori arriveranno o partiranno, non posso garantire nulla. Vorrei che non se ne andasse nessuno, ma capisco la situazione finanziaria del club. L’unità di intenti con il presidente è totale: sappiamo cosa fare in caso di partenze”.