Un ‘diavolo’ per capello: affare gratis e Milano KO

Al centro di molte indiscrezioni di mercato dall’inizio della campagna trasferimenti, il suo profilo sta calamitando non poche attenzioni. Le ultime indiscrezioni non passano inosservate

In un mercato nel quale a farla da padrone è la parola ‘occasione’, l’effetto domino riguardante i tanti calciatori che ancora non sono sotto contratto non può passare inosservato. Fonte alla quale in tempi e in modi diversi hanno attinto diversi club di Serie A alla ricerca di una nuova squadra, il mercato degli svincolati potrebbe infatti orientare in modo importante le mosse di non pochi club.

Ne sa qualcosa l‘Inter, che proprio a parametro zero ha definito gli innesti di Zielinski e Taremi con cui ha puntellato l’organico con innesti d’esperienza e di qualità: il classico ‘usato sicuro’ che di fatto ha griffato i successi recenti dei nerazzurri. Di fatto, però, la nuova politica portata avanti da Oaktree prevede – per quanto possibile – un oculato mix tra giovani in rampa di lancia e calciatori esperti. Anche per questo, sebbene sia stato accostato ai nerazzurri in tempi e in modi diversi, il nome di Hermoso non ha mai realmente acceso le fantasie degli uomini mercato dell’Inter. In realtà quella dei Campioni d’Italia uscenti non è stato l’unico club italiano a cui è stato accostato l’ex centrale dell’Atletico Madrid, finito direttamente o indirettamente anche nei dossier di Milan, Napoli e Bologna.

Calciomercato Inter e Milan, Hermoso-United: prossima settimana decisiva

Dopo una sostanziale fase di stallo, gli spifferi e le indiscrezioni riguardanti il futuro di Hermoso sono ritornate a calamitare su di sé le luci dei riflettori. Questa volta, però, il club che avrebbe messo gli occhi sul difensore spagnolo non milita in Serie A.

Secondo quanto evidenziato da Máximo de la Cruz Ramírez Ramírez, infatti, l’idea di poter giocare nel Manchester United alletterebbe non poco Hermoso, che resta in contatto con l’area mercato dei Red Devils per capire la reale fattibilità dell’operazione. Sebbene sia ancora allo stato embrionale, la trattativa per l’eventuale passaggio del difensore all’ombra dell’Old Trafford potrebbe vivere una fase cruciale già nella prossima settimana. Con una difesa da ridisegnare, infatti, il club inglese non può più perdere altro tempo e sarà chiamato ad una decisione definitiva. Laddove lo United dovesse realmente affondare il colpo, dunque, Hermoso di fatto chiuderebbe le porte ad un suo arrivo in Serie A, spegnendo definitivamente le voci che vanno avanti ormai da settimane.