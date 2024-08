Abraham via dalla Roma con lo scambio: ‘follia’ last minute

Calciomercato Roma, il futuro di Tammy Abraham continua ad essere un rebus tutto da sciogliere. Arrivano nuovi importanti dettagli a riguardo

Consapevole della necessità di rinforzare un organico ancora in costruzione in settori del campo non banali, la Roma vuole sfruttare gli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato per riuscire a perfezionare quelle trattative che nelle ultime ore stanno vivendo autentici passaggi cruciali. In uno scenario nella quale diverse tessere dovranno essere inserite al loro posto, i giallorossi vogliono ritagliarsi spazi di manovra importanti sia sul fronte acquisti che su quello legato alle cessioni.

Sotto questo punto di vista, uno dei temi più caldi dell’estate giallorossa riguarda sicuramente Tammy Abraham. E non potrebbe essere altrimenti, visto che l’attaccante inglese non è considerato incedibile da parte della Roma e a fronte di un’offerta considerata congrua da parte dei giallorossi potrebbe fare le valigie. La posizione dei capitolini è chiara: Abraham non è considerato un punto centrale dello scacchiere tattico di De Rossi, ma lascerà la Capitale solo se arriverà un club disposto ad assecondare le richieste della Roma. Il che significa che i giallorossi ascolteranno offerte da 25 milioni di euro per una cessione a titolo definitivo. Accostato negli ultimi giorni anche ad alcuni club di Premier League come West Ham e Bournemouth, Abraham continua ad essere l’oggetto del desiderio del Milan che, però, fino a questo momento non ha fatto breccia nella posizione della Roma.

Calciomercato Roma, Di Marzio: “Abraham-Milan, si proverà fino alla fine”

A fare il punto della situazione Abraham, rivelando nuovi dettagli sulla trattativa con il Milan e sulle possibilità che questa possa andare in porto, è stato Gianluca Di Marzio. Il giornalista di Sky Sport ha rilasciato una lunga intervista a ‘Il Giornale’ nel quale ha avuto modo di approfondire proprio questa tematica. Di seguito le sue parole:

“Manovre in attacco del Milan? Il capitolo punta dipende molto da Jovic. Secondo me proveranno a prendere Abraham fino alla fine perché Fonseca è pazzo dell’inglese, il Milan vuole inserire come contropartita proprio Jovic che però non infiamma molto De Rossi. Magari si farà più avanti, c’è stima reciproca tra Abraham e Fonseca, era la sua primissima scelta anche prima di Morata e dunque si proverà fino alla fine a fare questa trattativa”.