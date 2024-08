Addio Dybala e non solo, De Rossi allo scoperto: “Non lego nessuno”

Daniele De Rossi gioca a carte scoperte in vista delle ultime settimane di calciomercato estivo in casa Roma. Dal futuro di Paulo Dybala ai nuovi acquisti: “Chiunque volesse andare via è libero di farlo“.

Terminato il ritiro in Inghilterra la Roma è tornata in Italia per preparare il debutto in campionato. Tra meno di una settimana ci sarà l’esordio stagionale in Serie A, sul campo del Cagliari di Nicola. L’ultimo test amichevole ha visto la squadra guidata da Daniele De Rossi pareggiare per 1-1 sul campo dell’Everton. Dopo l’ultima gara del precampionato giallorosso, il tecnico romanista è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti. Tra i tanti temi toccati spunta anche il passaggio sul futuro di Paulo Dybala, accostato nuovamente alle sirene dell’Arabia Saudita, e sulla rosa da sfoltire.

Dopo il pareggio maturato in casa dell’Everton, con la rete di Pellegrini a sbloccare la partita per i giallorossi, arrivano le parole del tecnico della Roma. Ad una settimana dall’esordio in campionato Daniele De Rossi gioca a carte scoperte sul futuro di Paulo Dybala e sulla rosa a disposizione, quando mancano meno di venti giorni al termine della sessione estiva di calciomercato. Sulle prossime manovre in entrata di Ghisolfi: “Va rinfoltita la rosa secondo me, perché abbiamo bisogno di qualità, della stessa qualità dei titolari e questo sta succedendo.” Sul fronte delle cessioni: “Ci sono giocatori che andranno a giocare, che lasceranno la squadra, per altri siamo in valutazione, come qualsiasi altra squadra di Serie A.”

Calciomercato Roma, De Rossi dice tutto: dal futuro di Dybala ai nuovi rinforzi

Sull’assenza di Paulo Dybala dal primo minuto e sulle voci dall’Arabia: “Io non faccio la formazione in base alle voci, le voci che scrivete voi sul giornale… Ho messo la formazione che volevo vedere in campo… Per tutti qui quando mi è stato chiesto se ci fosse qualcuno da tenere assolutamente, con le mani e con i piedi legato qua alla Roma, ho detto che non c’era. Chiunque volesse andare via è libero di farlo.”

Infine un punto intorno alle prossime manovre del calciomercato estivo in casa Roma: “È ovvio che qualcuno già sa che andrà in prestito, che andrà via, ci sono situazioni che ci portiamo dietro da tanti anni con giocatori che sono andati e probabilmente riandranno a giocare perché meritano tanto spazio e magari io penso di non poterglielo concedere. Ma adesso non è che mancano giocatori. Vediamo cosa succederà nelle prossime due settimane, sicuramente saremo pronti a inserire altri giocatori forti, ne sono sicuro. Se dovesse andar via qualcuno di questi 31 che ho.” L’allenatore della Roma ha parlato ai microfoni di Laroma24.it.