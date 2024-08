Arabia pronta a ricoprire d’oro Dybala: la reazione della Roma è fulminea

Calciomercato Roma, colpo di scena e ribaltone sul futuro di Paulo Dybala. Cambia la posizione del club giallorosso sul futuro della Joya, mentre l’Arabia Saudita non lo molla.

Manca una settimana esatta dall’esordio stagionale della Roma di Daniele De Rossi. La squadra giallorossa scenderà in campo domenica prossima, in casa del Cagliari di Nicola, per la prima giornata della nuova Serie A. Tra venti giorni poi ci sarà il gong sulla sessione di calciomercato estivo, con Florent Ghisolfi che sta cercando nuove soluzioni in uscita per piazzare gli attesi rinforzi dal tecnico romanista. Nel pomeriggio di ieri i giallorossi sono scesi in campo per l’ultimo test amichevole della preparazione estiva, terminato sull’1-1 in casa dell’Everton. Nonostante la clausola rescissoria sia scaduta a fine luglio, l’Arabia Saudita non smette di seguire Paulo Dybala. Ed ora la Roma sembra aver cambiato posizione sul futuro dell’attaccante argentino ex Juventus

Paulo Dybala ieri è rimasto per gran parte della gara in panchina, nell‘ultima amichevole della preparazione estiva della Roma. Daniele De Rossi ha schierato il talento argentino nell’ultimo quarto d’ora della sfida all’Everton, terminata sull’1-1 a Goodison Park. Il numero 21 giallorosso nei giorni scorsi è tornato al centro delle voci di calciomercato con un nuovo assalto dall’Arabia Saudita nei suoi confronti. Il club Saudita dell’Al-Qadsiah, la squadra dove giocano Nacho e Aubameyang, sembra pronto a ricoprire d’oro l’ex Juventus. Per la Joya sarebbe pronto un contratto da 20 milioni di euro di ingaggio stagionale. Un’offerta clamorosa che potrebbe fare vacillare per la prima volta l’attaccante classe ’93, come riportato nell’edizione odierna de ‘La Repubblica’.

Calciomercato Roma, l’Arabia non molla Dybala: ribaltone in uscita

Il quotidiano parla dell’offerta clamorosa fatta recapitare all’attaccante argentino, mentre per la Roma non sono ancora arrivate proposte ufficiali dal club arabo. Ma a cambiare sarebbe proprio la posizione del club giallorosso, non più certo di trattenere il numero 21, arrivato due estati fa dopo la scadenza di contratto con la Juventus.

Secondo il giornale la Roma sembrerebbe intenzionata ad ascoltare le proposte ufficiali in arrivo dai petroldollari sauditi. Un cambio di scenario repentino rispetto a quanto emerso negli ultimi giorni.