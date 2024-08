È balzato in cima alla lista: 15 milioni e addio Roma

È balzato in cima alla lista. Il mercato della Roma non è ancora terminato. E’ possibile che si concretizzi qualche nuova operazione.

La Fiorentina vuole continuare a crescere. Due finali di Conference League perse consecutivamente rappresentano lo stimolo maggiore. La società di Rocco Commisso ha cambiato guida tecnica dopo l’addio di Vincenzo Italiano.

La dirigenza viola ha scelto uno dei migliori giovani tecnici italiani: Raffaele Palladino, ex Monza. In Brianza il 40enne allenatore campano ha mostrato all’Italia pallonara tutte le sue qualità. E’ ora arrivato in una piazza importante, prestigiosa, esigente come Firenze. Ed alla Fiorentina. Ora Palladino vuole continuare a crescere e vuole continuare a farlo a Firenze. Ed alla Fiorentina. Palladino, però è anche tecnico esigente e vuole una formazione forte da guidare. Rocco Commisso vuole accontentarlo e la Viola sta già facendo tutto quanto il possibile. Il mercato della Fiorentina ha già dato segnali importanti, ma vuole continuare a darli. Per questo il direttore sportivo, Daniele Pradé, non si fermerà agli acquisti di De Gea, Pongracic e Kean. Ora il ds viola ha messo nel mirino un vecchio ‘pallino’ di mister Palladino.

È balzato in cima alla lista. Palladino lo vuole

Raffaele Palladino ha espresso un altro desiderio. Questo dopo gli importanti addii di Bonaventura, Castrovilli, Duncan ed Arthur.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport il nuovo tecnico della Fiorentina ha puntato un gioiello giallorosso, Edoardo Bove. Lo vuole, al più presto, a Firenze. Il profilo del giovane talento giallorosso è, però, costoso. La trattativa si può avviare sulla base di 15 milioni di euro. Una cifra comunque importante per la Fiorentina. Proprio l’elevata valutazione del giocatore ha fin qui impedito la positiva chiusura dell’affare. Ma Palladino insiste e Rocco Commisso intende soddisfare la sua richiesta. Anche la Roma ha interesse a chiudere l’affare poiché con i denari incassati potrà inserire un altro tassello ‘di peso’ per il suo centrocampo.