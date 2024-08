È già in città per le visite: bye bye Abraham

Il campionato sta per iniziare, ma in casa Roma ci sono degli importanti aggiornamenti sul futuro di Abraham.

Archiviato il precampionato con l’1-1 di sabato scorso contro l’Everton, la Roma di Daniele De Rossi è pronta ad esordire in campionato. Domenica prossima, infatti, i giallorossi saranno di scena all’Unipol Domus per sfidare il nuovo Cagliari di Davide Nicola.

Tuttavia, in attesa della sfida contro il team sardo, la luce dei riflettori dei media e dei tifosi è tutta verso il calciomercato. Dopo gli arrivi dei vari Le Fée, Matias Soulé ed Artem Dovbyk, infatti, Florent Ghisolfi vuole portare altri nuovi calciatori alla corte di Daniele Rossi. Il nome più caldo in entrata è sicuramente quello di Lorenz Assignon.

La Roma, infatti, ha fatto un’offerta ufficiale di prestito al Rennes che, però, vorrebbe cedere il giocatore a titolo definitivo. Tuttavia, visto che Assignon ha dato priorità ai giallorossi da un mese, ci sono tutti i segnali che fanno pensare ad un possibile accordo nei prossimi giorni. Ma prima di chiudere per il laterale destro francese, in casa capitola bisogna registrare delle grosse novità che riguardano il futuro di Tammy Abraham.

Futuro Abraham, il Bournemouth è sulle tracce anche di Samu Omorodion: i dettagli

Come riportato da Marco Benito (giornalista di ‘ChiringuitoTV’) , dopo che è saltato il suo trasferimento al Chelsea, Samu Omorodion è ancora a Londra in attesa di offerte. L’attaccante spagnolo, dunque, sta aspettando delle novità sul suo futuro. Su di lui bisogna registrare l’interesse di Bayer Leverkusen, Villarreal, Betis e Bournemouth.

Proprio quest’ultimo si era interessato anche a Tammy Abraham, ma il mancato passaggio di Omorodion al Chelsea potrebbe cambiare tutte le carte in tavola. Il Bournemouth, dopo la cessione di Solanke al Tottenham per 80 milioni di euro, ha infatti una grossa forza economica da poter spendere in sede di calciomercato.