Fiammata per il nuovo bomber, fuori una: Abraham è solo un ricordo

Arrivano nuovi importanti aggiornamenti sulle mosse in attacco del club inglese che indirettamente coinvolgono anche il futuro di Tammy Abraham

Dopo l’arrivo di Artem Dovbyk, uno dei temi d’attualità in casa Roma sta riguardando il futuro di Tammy Abraham. Con il pressing costante del Milan che non accenna a placarsi, i giallorossi stanno provando a capire le reali intenzioni del club meneghino.

Benché il ‘Diavolo’ abbia già incassato il sì del calciatore, fino a questo momento l’area tecnica rossonera non è riuscita ad accontentare le richieste della Roma. Pur considerando Abraham una pedina ‘sacrificabile’, infatti, Ghisolfi non ha alcuna intenzione di svendere il frutto di uno dei più importanti investimenti della gestione Friedkin. Motivo per il quale i capitolini hanno intenzione di valutare eventualmente solo offerte da almeno 25 milioni di euro: niente prestiti, con operazioni impostati solo a titolo definitivo. Richieste che almeno per il momento il Milan non ha intenzione di soddisfare. Anche per questo negli ultimi giorni il profilo di Abraham è ritornato ad essere accostato con una certa insistenza in Premier League, dove club come West Ham e Bournemouth stanno capendo i reali margini di una trattativa che si preannuncia piuttosto articolata.

Calciomercato Roma, il Bournemouth vira su Nketiah: Abraham sullo sfondo

In particolare il Bournemouth, alla ricerca di un degno erede di Solanke, stanno scandagliando il terreno alla ricerca del profilo giusto al quale consegnare le chiavi del proprio attacco. Stando alle ultime indiscrezioni, però, il nuovo bomber potrebbe non essere Tammy Abraham.

Secondo quanto evidenziato da Fabrizio Romano, infatti, le Cherries avrebbero inserito nella loro lista dei desideri Eddie Nketiah. A tal proposito, il club rossonero non si sarebbe limitato a sondare esplorativamente il terreno, ma avrebbe già avuto i primi colloqui con l’Arsenal dopo aver memorizzato il no del Porto all’offerta presentata per Evanilson. Si prospettano giorni molto caldi sotto questo punto di vista, con il Bournemouth che verosimilmente cercherà di stringere i tempi per provare a mettere le mani sul nuovo attaccante. Allo stato attuale delle cose, benché non sia tramontata del tutto, l’opzione Abraham sembra stagliarsi sullo sfondo. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori sviluppi in un senso o nell’altro.