La Roma vende Dybala: sostituto già bloccato

A meno di una settimana dall’inizio del campionato, in casa Roma ci sono delle novità che riguardano Paulo Dybala.

La Roma di Daniele De Rossi ha pareggiato per 1-1 l’ultima amichevole del suo precampionato contro gli inglesi dell’Everton. Archiviata la sfida contro i ‘Toffees’, di fatto, per il team capitolino è tempo di pensare alla nuova stagione calcistica, dove il primissimo obiettivo sarà quello di tornare a qualificarsi per la Champions League.

Il primo passo della nuova annata, dunque, la Roma lo farà All’Unipol Domus per sfidare il Cagliari di Davide Nicola. Per i giallorossi, almeno sulla carta, quella contro il team sardo non sarà una partita facile, ma dovranno comunque cercare di strappare i tre punti, considerando che la successiva trasferta è quella dell’Allianz Stadium contro la Juventus di Thiago Motta.

Tuttavia, in attesa dell’inizio del campionato, in queste ore a tenere banco in casa giallorossa è soprattutto il calciomercato. Proprio su quest’ultimo fronte, di fatto, ci sono diverse indiscrezioni che riguardano il giocatore più talentuoso a disposizione di Daniele De Rossi, ovvero Paulo Dybala.

Calciomercato, la Roma ha bloccato Zhegrova in caso di addio di Dybala

Come riportato da ‘Il Corriere della Sera’, infatti, l’argentino sta valutando dall’incredibile offerta che gli è arrivata in questi ultimi giorni dall’Arabia Saudita: 2 anni per 20 milioni di euro netti a stagione per diventare un nuovo calciatore di un team controllato dal fondo Pif. Paulo Dybala, quindi, sta riflettendo sul suo futuro, anche se sua moglie Oriana avrebbe espresso l’intenzione di restare ancora nella Capitale.

La Roma, ovviamente, non può restare con il cosiddetto ‘cerino in mano’. Ghisolfi, infatti, sta già seguendo il possibile sostituto di Paulo Dybala, ovvero Edon Zhegrova del Lille. Il dirigente giallorosso, tramite il lavoro di un intermediario, avrebbe già trovato l’accordo con il giocatore, valutato dal club francese circa 20 milioni di euro.

Da sottolineare che, come raccolto dal ‘Corriere dello Sport’, anche la Roma starebbe valutando l’offerta sventolata dall’Al-Qadsiah, visto che la cessione di Paulo Dybala porterebbe con sé un’importante plusvalenza da poter investire sull’acquisto di nuovi giocatori.