Scambio con la Juve e doppio addio: Roma ribaltata

La Roma di De Rossi è attesa dalla sfida di campionato contro il Cagliari, ma prima ci sono degli aggiornamenti che riguardano anche la Juve.

Dopo l’amichevole di sabato scorso contro l’Everton (terminata con il risultato di 1-1), di fatto, è terminato il precampionato della Roma di Daniele De Rossi. Il prossimo impegno per la squadra giallorossa sarà infatti quello di domenica prossima per la prima giornata del campionato di Serie A 2024/25.

La Roma, dunque, è attesa dal match in trasferta contro il Cagliari di Davide Nicola. Per i capitolino, di fatto, il calendario non è stato benevolo, visto che non è mai facile giocare all’Unipol Domus, figurarsi a metà agosto.

Tuttavia, oltre all’imminente inizio del campionato, questi sono giorni davvero intensi anche in sede di calciomercato. Florent Ghisolfi, infatti, è al lavoro per cercare di rafforzare ancora di più il gruppo agli ordini di Daniele De Rossi. Ma in queste ultime ore si sta facendo largo l’ipotesi di uno scambio che, di fatto, lascerebbe spiazzata la Roma.

Calciomercato Roma, Juve e Milan potrebbero effettuare lo scambio Chiesa-Saelemaekers: i dettagli

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano sportivo italiano ‘Tuttosport’, infatti, Juventus e Milan potrebbero effettuare uno scambio che riguarderebbe due giocatori fortemente accostati alla Roma, ovvero Federico Chiesa ed Alexis Saelemaekers. Quest’ultimo, di fatto, potrebbe essere la chiave giusta per i dirigenti rossoneri per arrivare all’italiano, visto che è uno dei pupilli di Thiago Motta.

Nei giorni scorsi, inoltre, Fali Ramadani (agente di Chiesa) è stato visto a Casa Milan per parlare del futuro di Jovic, ma è possibile che si sia parlato anche del futuro del giocatore della Nazionale di Spalletti. L’unico inghippo del trasferimento di Chiesa al team rossonero potrebbe essere il suo ingaggio (5 milioni di euro più bonus).

Tale ostacolo, però, può essere superato anche dalla voglia del Milan di voler un giocatore italiano in rosa. Da sottolineare che la Roma c’è ancora nella corsa per arrivare a Chiesa, ma ora ha altre priorità in sede di calciomercato.