Scelto il jolly in difesa: l’Inter spegne i sogni della Juve

Scelto il jolly in difesa. la Juventus è alla ricerca di un difensore centrale dopo l’amara conclusione della trattiva Todibo. Ma l’Inter potrebbe far saltare tutto.

La memoria umana diventa sempre più volatile assimilandosi così sempre più a quella dei computer. E’ la memoria che ha dimenticato gli elogi di inizio mercato rivolti alla Juventus e che ora si sono tramutati in reiterate critiche.

Da una simile situazione sta cercando di uscire il direttore tecnico della Juventus, Cristiano Giuntoli. E può riuscirci al meglio soltanto chiudendo qualcuna delle trattative aperte in questo momento. Ad una settimana dall’inizio del campionato Thiago Motta si ritrova ancora con una rosa priva di un buon numero di elementi. Sono una decina i giocatori che la Juventus ha ritenuto di mettere ai margini della squadra poiché ritenuti fuori dal nuovo progetto partito questa estate. Quasi nessun di loro è stato sostituito e da qui una carenza che, a pochi giorni dall’avvio della stagione, preoccupa non poco l’ex tecnico del Bologna. Occorre occupare le caselle più urgenti da riempire. La brusca, dolorosa, interruzione della trattativa per il difensore del Nizza, Jean-Claire Todibo, costringe ora la Juventus ad intraprendere nuove strade.

Scelto il jolly in difesa, Marotta stende Giuntoli

Thiago Motta non ha digerito il mancato arrivo di Todibo, dopo la dorata illusione chiamata Calafiori. Il tecnico della Juventus ha chiesto l’acquisto immediato di un difensore centrale da affiancare a Gleison Bremer.

Sono diversi i profili che la Juventus segue, o starebbe seguendo. Tra questi vi è anche Jorrel Hato, uno degli ultimi talenti usciti dall’inesauribile vivaio dell’Ajax, classe 2006. Potrebbe essere lui il nuovo obiettivo della Juventus anche se, secondo quanto risulta a barzacom.it, anche l‘Inter si è fatta sotto per il giovane talento ‘orange’. La società guidata da Beppe Marotta, a questo punto, potrebbe complicare non poco i piani della Juventus e beffare i bianconeri come già avvenuto con il West Ham per Todibo. Dopo la conclusione amara della vicenda del difensore centrale francese sarebbe l’esito peggiore per i bianconeri. In tutti i sensi.