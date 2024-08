Trattativa in dubbio dopo le visite mediche, ma la Roma ha fatto la sua scelta

Una trattativa chiusa starebbe saltando proprio nel momento delle visite mediche: in ogni caso Ghisolfi e la Roma hanno fatto la loro scelta

Come si sa da tempo le vie del mercato sono infinite e può succedere di tutto fino a quando non viene posta la firma sul contratto. In passato abbiamo già visto saltare trattative che sembravano belle che chiuse. Adesso sembra esserci un altro caso del genere all’orizzonte, che riguarda anche la Roma.

La ricerca del terzino destro è la cosa più importante in questo momento a Trigoria. Nel suo discorso a consuntivo del ritiro in Inghilterra, De Rossi ha parlato di rosa extra large e della necessità di vendere prima di potersi dedicare agli acquisti. Il primo però degli innesti di cui il tecnico ha bisogno è il terzino destro, visto il mancato riscatto di Kristensen e la cessione imminente di Karsdorp (ancora nessuna novità sul fronte Besiktas).

Assignon era uno dei nomi più gettonati in queste ore, ma non è l’unico che la Roma sta cercando di sondare. Si è tornati a parlare anche di Saud Abdulhamid, 25enne che milita nella Saudi Pro League, su cui il club dei Friedkin aveva fatto un sondaggio tempo fa. Il discorso in questo caso è principalmente economico. I giallorossi vorrebbero inserire una pedina in quel ruolo prima di Cagliari, prescindendo quindi anche dalle cessioni, ma per farlo hanno bisogno di un’operazione a costo zero nell’immediato. Se Assignon non dovesse essere lasciato libero in prestito (con obbligo di riscatto) dal Rennes, allora Ghisolfi può virare altrove.

Pubill all’Atalanta potrebbe saltare: la Roma spettatrice interessata ma solo a certe condizioni

Prima di questi nomi il favorito per la fascia destra romanista era Marc Pubill. Lo spagnolo dell’Almeria ha vinto pochi giorni fa la medaglia d’oro olimpica con la Spagna, collezionando 5 presenze da titolare e rappresentando uno dei pilastri della squadra (ha segnato anche un gol). L’Atalanta era piombata però su di lui con maggiore decisione, tanto da trovare un accordo con il club iberico per una cifra attorno ai 15 milioni.

Dopo essere sbarcato in Italia, Pubill ha iniziato ieri una prima parte delle visite mediche e qualcosa non sembra essere andato per il verso giusto. Un supplemento delle stesse è proseguito nella mattina di oggi e proprio in questi minuti Gianluca Di Marzio ha postato su X un aggiornamento poco rassicurante. Sembra che la Dea non sia più convinta a pieno dell’affare e starebbe per virare su Wesley del Flamengo.

In questo senso Pubill potrebbe quindi tornare sul mercato a disposizione per la Roma, che però non ha la possibilità di investire una cifra simile per il calciatore. Ghisolfi insiste per Assignon nella speranza che possa arrivare un’apertura sui termini di pagamento.