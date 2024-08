Vicolo cieco Juventus: salta un altro accordo con Giuntoli

La Juventus rischia di aver imboccato un vicolo cieco e adesso per Giuntoli non sarà semplice uscirne: le speranze di trovare un nuovo accordo sono minime

I bianconeri stanno cercando di sbloccare diverse situazioni nel proprio mercato, prima fra tutte quella di Koopmeiners con l’Atalanta. Motta ha bisogno però anche di esterni offensivi, specie dopo la cessione di Soulé e l’accantonamento di Chiesa.

Il mercato della Juventus era partito con un ottimo abbrivio, visti i colpi di Douglas Luiz e Khephren Thuram. I due centrocampisti avevano rappresentato una buona spinta per iniziare questa estate torrida e per creare una rosa adeguata alle esigenze di Thiago Motta. Il precampionato non sta mostrando ancora un grande gioco e anche i risultati latitano (vedi ultima sconfitta per 0-2 contro l’Atletico Madrid), però c’è ancora tempo per rimediare.

Il primo colpo da mettere a segno in ordine temporale sarebbe Teun Koopmeiners, che l’Atalanta continua a ritenere incedibile sotto i 60 milioni. L’inserimento di contropartite tecniche non sembra soddisfare i Percassi e per questo Giuntoli deve trovare ora un’altra via di accesso. Monetizzare dalle cessioni è una delle chiavi, ma Chiesa sta complicando i piani. Per lui nessuno ha presentato un’offerta di nemmeno 15 milioni e così si rischia di perderlo a zero (l’Inter è in agguato). Tra l’altro senza lui e Soulé, torna d’attualità l’acquisto di un esterno offensivo.

Salta un’altra trattativa in casa Juventus: il Porto non apre al prestito di Conceiçao

La Juventus segue in questo momento due calciatori in particolare: Galeno e Conceiçao del Porto. Entrambi avrebbero le caratteristiche adatte per diventale le ali del 4-2-3-1 disegnato da Thiago Motta. Il problema è la valutazione che il club portoghese ne fa. Il brasiliano, classe ’97 costa oltre 30 milioni e se possibile il figlio d’arte dell’ex Lazio, Inter e Parma è ancora più caro (classe 2002). Per questo Giuntoli sta cercando di intavolare una trattiva in prestito con diritto di riscatto, ma al momento i segnali che arrivano dal Portogallo non sembrano essere positivi.

Come riportato dall’edizione odierna di O Jogo, quotidiano edito proprio ad Oporto, le chance di un prestito di Francisco Conceiçao sono praticamente nulle. Il 21enne nazionale lusitano sarebbe il preferito di Thiago Motta e della società torinese, vista l’età e le caratteristiche tecniche. Ma se come riportato dalla stampa locale non c’è la volontà di lasciarlo partire senza una formula definitiva, allora il discorso si complica assai. Attendere di piazzare i vari esuberi rischia di essere troppo lungo come intervallo di tempo e a questo punto Giuntoli potrebbe virare su altri obiettivi. Il rischio di incastrarsi è molto alto.