Calciomercato Roma, 30 milioni e accordo con l’erede di Dybala

Paulo Dybala è sempre al centro di tutte le voci di mercato in casa Roma. Adesso Ghisolfi sta studiando il piano per portare a Trigoria l’eventuale sostituto

L’argentino non vorrebbe lasciare la Capitale ma di fronte ad offerte irrinunciabili allora tutto potrebbe cambiare. Al momento le cifre che ballano non sono di gradimento del calciatore e del suo entourage ma la controparte araba può arrivare ad esaudire ogni richiesta.

Il mercato della Roma ha subito una clamorosa accelerata ma non nel senso che si auguravano i tifosi giallorossi. Si perché la situazione di Paulo Dybala, deflagrata dopo l’amichevole con l’Everton, ha colto tutti di sorpresa. L’argentino inizialmente non era da considerarsi nella lista dei partenti. Prima del 31 luglio, data di scadenza della sua clausola, nessuno si è affacciato dalle parti di Trigoria con l’intenzione di strapparlo a De Rossi. Il rinnovo automatico per un altro anno lo terrebbe tranquillamente nella Capitale, con oltre 7 milioni netti di ingaggio.

Proprio qui nascono i ragionamenti dei Friedkin e dei loro dirigenti. Il discorso è esclusivamente economico: senza cedere Abraham e gli altri esuberi non si può completare il mercato. Rinunciare a Dybala porterebbe ad un risparmio complessivo che può fare la differenza. Il problema è che quanto messo sul piatto dall’Al-Qadsiah non è stato sufficiente a farlo traballare. I 20 milioni di euro netti a stagione non sono un ingaggio che l’argentino e il suo entourage considerano congruo per questo trasferimento.

Dybala al centro dei desideri arabi, sul piatto 30 milioni: la Roma punta Zhegrova per sostituirlo

Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, però, il fondo Pif, che sta portando avanti la trattativa è convinto di poter rilanciare. Mohammad Al Sa’Ud, presidente di Pif e gli intermediari che lavorano per lui, possono spingersi fino a quasi 30 milioni di euro l’anno per Dybala e a quelle cifre sarebbe di certo più complesso poter dire di no.

Qualora La Joya venisse accontentata, la Roma dovrebbe poi trovare alla svelta il suo eventuale sostituto. In realtà il nome è già sulla scrivania di Ghisolfi e corrisponde a quello di Edon Zhegrova. Il classe ’99 kosovaro, in forza al Lille, ha disputato nelle ultime tre stagioni 67 partite, mettendo a segno 11 gol. Solo nell’ultima i numeri parlano di 33 gare e 6 reti. Di certo un mancino rapido e di talento che potrebbe alternarsi con Soulé su quel lato del campo. Per De Rossi sarebbe il nome giusto solo in caso di partenza di Dybala. Con il ragazzo la società dei Friedkin ha già trovato un sostanziale accordo sull’ingaggio ma resta da capire se si affonderà il colpo.