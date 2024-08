Calciomercato Roma, offerta ufficiale da 16 milioni: colpo alla Chiesa

Offerta ufficiale da 16 milioni di euro, arriva la prima decisione: Roma avvisata. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul colpo alla Chiesa.

L’inizio della nuova Serie A dista meno di una settimana e, in questa fase, sta vedendo anche la Roma alle prese con una pluralità di questioni di calciomercato. La squadra di De Rossi, come noto, ha chiuso il suo precampionato con un pareggio per 1-1 contro l’Everton, in una sfida che, soprattutto per la scelta iniziale su Dybala, ha visto nascere e alimentarsi numerose perplessità rispetto al 21 giallorosso.

Il futuro dell’argentino sta rappresentando uno dei temi più caldi di questa fase, infiammando una campagna acquisti che, fino a due settimane fa, aveva restituito non poche attese ed entusiasmi ad una piazza galvanizzata per gli arrivi di Soulé e Dovbyk. Frattanto, i recenti accadimenti non possono, comunque, mettere in secondo piano una consapevolezza da tempo maturata in quel di Trigoria, relativa alla necessità di consegnare a De Rossi un terzino destro e un attaccante a sinistra, confidando altresì nei giusti incastri per registrare approdi anche in altri reparti, volti ad assicurargli un organico ancor più ampio e competitivo.

Calciomercato Roma, 16 milioni per Wesley: c’è lo Shakhtar

Se per la fascia destra, uno dei nomi tornati in auge era stato quello di Assignon dopo il tramonto di altri scenari come quello di Pubill, individuato ma poi scartato dall’Atalanta, la questione relativa all’esterno di sinistra continua a mantenere vivide le attenzioni su un nome caldissimo come quello di Federico Chiesa, al centro di questo calciomercato ma il cui futuro non è stato ancora disambiguato.

Per la corsia mancina, ad ogni modo, un altro giocatore associato alla Roma è stato il talento brasiliano Wesley Gassova, valutato dal Corinthians oltre 20 milioni di euro. Vicino all’Al-Nassr in un’operazione da 25 milioni di euro, poi sfumata, Wesley piaceva anche alla Juventus, bloccata però dalle limitazioni sugli acquisti di extracomunitari. A riferire importanti aggiornamenti sulla sua posizione, intanto, è stato il giornalista di UOL Esporte, Samir Carvalho, così espressosi a riguardo.

“Il Corinthians ha ricevuto un’altra proposta per l’attaccante Wesley: il club interessato ora è lo Shakhtar Donetsk, che ha formulato un’offerta ufficiale di 16 milioni di euro, oltre ai bonus. Lo Shakhtar Donetsk non ha ancora ricevuto risposta dal Corinthians, mentre avrebbe già rifiutato un’offerta simile dallo Spartak Mosca“.