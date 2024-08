Calciomercato Roma, visite mediche e firma immediata

A pochi giorni dall’inizio del campionato, il calciomercato Roma continua a regalare tante sorprese, in entrata e in uscita

L’ombra del calcio arabo è calata inesorabilmente sui cieli della Capitale, dove i tifosi stanno vivendo con apprensione gli ultimi sviluppi della telenovela Dybala. Nonostante l’offerta di un ingaggio superiore ai 20 milioni all’anno, la Joya resta fermo nell’intenzione di rimanere alla Roma e di onorare almeno la scadenza naturale del contratto, fissata al 30 giugno del 2025.

L’attaccante argentino ha già fatto sapere la sua posizione all’entourage e a Florent Ghisolfi che, nel frattempo, continua ad aspettare offerte arabe per Chris Smalling e Leanrdo Paredes e spera di chiudere nelle prossime ore la cessione di Eldor Shomurodov in MLS all’Atlanta. Sfoltire la rosa è sicuramente la missione principale del direttore tecnico giallorosso che, tuttavia, proverà anche ad accontentare il prima possibile Daniele De Rossi, che si aspetta almeno un terzino destro e un’ala sinistra.

Visite mediche e addio Roma: accordo raggiunto

Per quanto riguarda l’attacco, il nome caldo ormai da diverse settimane è quello di Federico Chiesa. Messo fuori rosa dalla Juventus, l’esterno ex Fiorentina può partire per circa 15 milioni di euro, ma nelle ultime ore sta prendendo corpo l’ipotesi Milan, che ha già raggiunto un accordo di massima con i bianconeri per la cessione di Kalulu.

Rodrigo Riquelme dell’Atletico Madrid e Wesley Gassova del Corinthians restano due alternative valide, ma costose, mentre sembra ormai definitivamente sfumata un’altra candidatura. Secondo la ‘Bild’ e ‘Sky Sport DE’, infatti, il Lipsia ha perfezionato l’acquisto di Antonio Nusa dal Bruges. Accostato anche ai giallorossi, il 19enne norvegese sta per svolgere le visite mediche con il club tedesco, che sborserà una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro per l’erede di Dani Olmo che firmerà un contratto fino al 30 giugno del 2029.