Come Dovbyk e Soulé: vuole solo la Roma, ecco il prossimo colpo

Vuole solo la Roma, il rinforzo individuato per De Rossi ha già preso posizione. Decisione alla Dovbyk e Soulé e club avvisato.

Abbiamo assistito fin qui ad una campagna acquisti ponderata e non poco ricca di novità, in casa Roma e presso tante altre società di Serie A. Con il nuovo campionato ormai alle porte, sono ancora numerosi gli aspetti sui quali continuare a lavorare tra le fila dirigenziali, al fine di apparecchiare le squadre nel migliore dei modi per l’ormai imminente stagione.

La Roma, dal proprio canto, ha fin qui cercato di intervenire soprattutto su quegli aspetti maggiormente urgenti, consegnando a De Rossi il sostituto di Lukaku, Dovbyk, e il talento di Soulé, forse necessario per amplificare il talento e la qualità dalla trequarti in su. Proprio l’arrivo dell’argentino, in queste ultime ore, ha iniziato ad essere letto nell’ottica di un possibile addio a Dybala, a causa di una serie di voci e timori legati ad una possibile partenza del 21, corteggiato dall’Arabia ma, al contempo, apparso fino a questo momento mediaticamente centrale nel club e in una squadra con la quale, fatta eccezione per il fatidico primo tempo con l’Everton, ha partecipato attivamente e nella sua interezza al pre-season.

Soumaré come Dovbyk e Soulé, vuole solo la Roma: Leicester avvisato

Che un nome e una questione così importante generassero attenzioni e paure era fuori discussione, ma ciò non deve far passare in secondo piano le tante altre questioni con le quali Ghisolfi e colleghi continuano a fare i conti, sia in entrata che in uscita. Se da un lato, infatti, restano ancora diversi i profili da allontanare da Trigoria perché non più utili alla causa, sono altrettanti i dossier aperti per il DS al fine di incrementare qualità e caratteristiche necessarie per il gioco di De Rossi.

A tal proposito, va ricordato che, oltre che al fatidico ruolo di terzino destro, anche il reparto di centrocampo potrebbe subire ulteriori modifiche, consegnando al tecnico un profilo di gamba da far coesistere con Leandro Paredes e assicurando maggiore dinamismo rispetto a Cristante. Tra i vari, uno dei nomi maggiormente accostati in quest’ultima fase è quello di Boubakary Soumarè del Leicester.

Sul giocatore sono arrivati da poco interessanti aggiornamenti da parte di Filippo Biafora, che ha riferito come il centrocampista abbia avuto in giornata un colloquio con il club inglese, al quale avrebbe chiarito la propria posizione. Al netto degli interessamenti di Monaco e Lione, Soumaré vuole solo la Roma e non starebbe tenendo, dunque, in considerazione altri scenari.

Una decisione che potrebbe ricordare quelle di Soulé e Dovbyk, risultate decisive per la felice riuscita delle rispettive trattative. Vedremo se sarà anche questo il caso: seguiranno aggiornamenti.