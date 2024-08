Dybala-Roma al punto di svolta: è già in città, incontro imminente

Il futuro di Paulo Dybala potrebbe essere appeso ad un vero e proprio filo: si aspettano novità importanti a stretto giro di posta dopo il suo arrivo

Quella che dava l’aria di potersi configurare come una tranquilla settimana prima dell’inizio ufficiale della stagione, rischia di trasformarsi in un vero e proprio boomerang per la Roma. A calamitare l’attenzione mediatica in queste ore è infatti il futuro di Paulo Dybala, al centro di un vero e proprio tourbillon di mercato che chiama in causa diversi protagonisti.

Ma per seguire meglio gli ultimi sviluppi della vicenda potrebbe non essere inutile riavvolgere il nastro. La faraonica proposta proveniente dall’Arabia Saudita in grado di garantire 100 milioni di euro netti, bonus compresi, al calciatore è stata prontamente rispedita al mittente dall’argentino. La Joya – la cui clausola è scaduta qualche giorno fa – vuole continuare la sua esperienza in giallorosso. Di diverso avviso, però, è la posizione della Roma. I giallorossi, anche alla luce dell’oneroso ingaggio che dovranno corrispondere all’attaccante a partire da questa stagione, non si strapperebbero i capelli all’idea di privarsi del loro numero 21. Vanno lette in questa direzione le ultime indiscrezioni che vedono Dybala destinato a partire dalla panchina nel corso della sfida contro il Cagliari.

Calciomercato, l’agente di Dybala è già a Roma: ore decisive per il futuro della ‘Joya’

Le novità, però, non sono terminate. Come evidenziato da LaRoma24, infatti, nelle scorse ore sarebbe atterrato a Roma Carlos Nevel. L’arrivo in Italia dell’entourage di Dybala – già previsto per assistere da vicino alla gara di campionato – è stato verosimilmente anticipato a causa della particolare direzione assunta dalla vicenda legata alla Joya.

Dopo che il suo assistito ha rifiutato in più di una circostanza le proposte saudite, Novel si attende risposte concrete dalla Roma, con la cui area tecnica si incontrerà nel corso dei prossimi giorni. Un summit nel quale l’entourage di Dybala ascolterà la posizione del club e le sue reali intenzioni. Una presa di posizione che non può più trascinarsi oltre: si prospettano giornate caldissime sul fronte Dybala. I colpi di scena sono ormai dietro l’angolo.