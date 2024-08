La Roma ha mollato Dybala: esclusione dal profumo d’addio

La decisione della Roma fa letteralmente esplodere il caso Dybala: i giallorossi gliel’hanno già comunicato. Di seguito gli ultimi aggiornamenti

In concomitanza della scadenza della clausola rescissoria, ci si aspettava un’estate piuttosto piatta sul fronte Paulo Dybala. Ed invece le ultime settimane della sessione estiva di calciomercato potrebbero rappresentare un autentico spartiacque per il futuro dell’attaccante argentino.

La panchina in occasione della sfida contro l’Everton avevano fatto scattare un primo campanello d’allarme. Le parole di Daniele De Rossi al termine della gara sono state molto più di una semplice avvisaglia. La faraonica offerta messa sul piatto dalla Saudi Pro League, disposta a ricoprire d’oro con un contratto quadriennale da 100 milioni di euro bonus compresi ha fatto breccia. Non tanto nel calciatore, che ha già rispedito al mittente l’offerta, desideroso di continuare la sua esperienza nella Capitale. Quanto nella Roma, tutt’altro che restia all’idea di privarsi del suo numero 21. A fare il punto su una situazione potenzialmente esplosiva è calciomercato.it, che svela come i giallorossi abbiano già comunicato a Dybala che non partirà tra i titolari nel corso della sfida contro il Cagliari. Una scelta importante e per certi aspetti di rottura, che si colloca nella scia di quanto successo tre giorni fa, con la ‘Joya’ entrato soltanto a pochi minuti dal termine dell’amichevole. Decisione che, però, si inserisce in un quadro molto più ampio.

Calciomercato Roma, Dybala verso la panchina contro il Cagliari: posizione sempre più in bilico

La Roma, di fatto, non si oppone alla cessione di Dybala e lo ha messo sostanzialmente sul mercato. A pesare è soprattutto il discorso riguardante il contratto dell’attaccante argentino che da quest’anno percepirà 7.5 milioni più due di bonus. A questo bisogna aggiungere la clausola inserita nel contratto del numero 21, che ne vedrebbe allungata la scadenza fino al 2026 nel caso in cui la ‘Joya’ giocasse il 50% delle gare ufficiali dell’ultimo triennio.

Un vero e proprio avviso ai naviganti che non è escluso possa condurre ad un muro contro muro tra le parti. Fino a questo momento Dybala non ha aperto alle proposte saudite, convinto di potersi giocare fino in fondo le sue chances da protagonista con la maglia della Roma, riguadagnandosi anche una convocazione da parte di Scaloni. Pochi indizi, però, lasciavano presagire questa presa di posizione sul fronte Roma, non intenzionata a tornare indietro.