Lampo Juventus, colpo gobbo dal Napoli: Giuntoli l’ha fatto di nuovo

Lampo Juventus, colpo gobbo dal Napoli. Come previsto le ultime settimane di calciomercato non faranno mancare le sorprese.

Juventus, che fare? Al momento ciò che ha in mente Cristiano Giuntoli sembra essere chiaro soltanto nei suoi pensieri. La Juventus, vista dall’esterno, sembra infatti quasi brancolare nel buio. Forse non è così, almeno lo sperano i suoi tifosi.

Poco più di due settimane possono non bastare per fare tutto quanto previsto da un programma di rinnovamento profondo ma che forse ha sottovalutato alcune difficoltà che si sono palesate in tutte queste settimane. Cedere giocatori con ingaggi molto alti e rendimenti spesso appena sufficienti non è facile, anche se si ha la competenza e l’esperienza del direttore tecnico bianconero. L’ultimo spaccato di mercato sarà decisivo per l’inserimento degli ultimi tasselli fondamentali ma anche per migliorare ulteriormente la qualità della rosa. La stagione che attende la Juventus potrebbe portare la formazione di Thiago Motta a disputare oltre sessanta partite ufficiali. La rosa deve pertanto essere ‘forte’ al punto giusto. In atto valutazioni continue alla ricerca dei profili giusti. Ancora meglio se giovani ed italiani.

Lampo Juventus, Giuntoli lo prende dal Napoli

Il settore di centrocampo della Juventus è stato trasformato in questa sessione di mercato. Gli arrivi di Douglas Luiz e Khéphren Thuram, oltre al possibile approdo alla Continassa del centrocampista dell’Atalanta,. Teun Koopmeiners, lo ridisegneranno totalmente.

E poi vi sono ancora Manuel Locatelli ed il ritrovato Nicolò Fagioli. Giuntoli, però, starebbe valutando anche un’altra opzione. E’ l’insider di mercato Rudy Galetti, a fornirci i dettagli aggiornati: “La Juventus sta valutando se fare un’zione concreta per Michael Folorunsho“. Classe 1998, il centrocampista del Napoli e della nazionale azzurra, sembra in procinto di lasciare la società di Aurelio De Laurentiis. La Fiorentina, ed anche la Lazio, sembrano particolarmente interessate a Folorunsho. Per la Juventus il centrocampista del Napoli non rappresenta, al momento, una priorità. Dato che la Fiorentina segue con interesse il giocatore quella di Giuntoli potrebbe essere un’azione di disturbo per ridurre a più miti consigli la Viola e convincerla a cedere, alla stessa Juventus, l’attaccante argentino Nico Gonzalez. Lampo Juventus può anche essere soltanto questo.