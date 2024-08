Mourinho fatto fuori, la prossima tappa è già UFFICIALE

Mourinho retrocesso, adesso è UFFICIALE. Il rigore costa caro, anche la Roma è avvisata. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

L’avvicinarsi della nuova stagione aumenta attenzioni e aspettative su un percorso che, anche in casa Roma, potrebbe presto generare incroci singolari e dal sapore nostalgico. In quel di Trigoria, come noto, si resta concentrati su un presente che, ora come ora, vede Ghisolfi e colleghi attenzionare unicamente le questioni di calciomercato, parallelamente al lavoro di campo da parte di De Rossi e calciatori, attesi da un’altra stagione densa di incroci ravvicinati quanto delicati.

Si inizierà domenica in quel di Cagliari, sancendo l’inizio di una Serie A durante la quale, in attesa di altre novità di questa campagna acquisti, i giallorossi dovranno cercare di assicurarsi un accesso alla prossima Champions League. Un compito non semplice e ben noto alla società e al mondo Roma tutto, ben lungi, comunque, dallo snobbare anche altri scenari, legati alla Coppa Italia e ad un’Europa League che, nell’ultimo biennio, parrebbe aver assunto quasi il sapore di un obiettivo perseguitante l’etere capitolino.

Fenerbahce eliminato dal Lille, Mourinho retrocede in Europa League

Intanto, proprio in questi minuti, arrivano aggiornamenti di non poco conto proprio sulla competizione europea che attende la Roma, potenzialmente coinvolgibile in un incrocio con il suo ex e amato allenatore, José Mourinho. Fautore principale della nascita di grandi sogni europei tra le fila giallorosse, lo Special One è da poco retrocesso nella cadetta competizione europea, sorella minore di una Champions League che non è riuscito a centrare con il suo Fenerbahce.

Da poco, infatti, si è conclusa la gara di ritorno tra i turchi e il Lille, con un pareggio per 1 a 1 che ha visto i rossoneri, forti del 2 a 1 dell’andata, superare il turno e condannare Dzeko e compagni all’Europa League. Un risultato triste e che impedisce ai turchi di centrare quello che sarebbe stato un quasi storico accesso alla massima competizione Uefa, che manca da ben sedici anni.

Mourinho, dal proprio canto, si vede per la prima volta eliminato ad un turno preliminare continentale, che lo porta, ora, ad affrontare un’altra competizione dove, nel corso della sua carriera, ha saputo dimostrare di essere un autentico fattore discriminante. Era successo anche con la Roma, fino alla serata di Budapest; vedremo cosa accadrà ora col Fenerbahce, che è intanto da annoverare nella lista delle potenziali squadre che si frapporranno sul cammino giallorosso verso Dublino.