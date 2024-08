Calciomercato Roma, via un difensore: comunicato UFFICIALE

Calciomercato Roma. La società giallorossa non riesce proprio ad arrestarsi sul mercato. E dopo probabili nuovi arrivi, ecco una partenza.

L’entusiasmo nella capitale, sponda giallorossa, è palpabile. Gli abbonamenti volano, come facilmente prevedibile, dopo una campagna acquisti che ha entusiasmato il popolo giallorosso. Un mercato, quello della Roma, che non può definirsi ancora concluso. Né in entrata, né in uscita.

Sono ore calde in casa Roma. Si discute del futuro di Paulo Dybala, che potrebbe accettare le lusinghe milionarie provenienti dall’Arabia Saudita ma anche delle reali possibilità di vedere Federico Chiesa in maglia giallorossa. Anche di questo ha parlato il direttore sportivo, Florent Ghisolfi, con Fali Ramadani, agente dell’esterno della Juventus. E poi un altro difensore, un altro centrocampista. C’è voglia di stupire e la prossima sarà una stagione fondamentale per la Roma, per il suo percorso di continua crescita. Acquisti, acquisti, acquisti ma anche qualche inevitabile cessione.

Calciomercato Roma, ufficiale: Matteo Plaia al Perugia in prestito

Campagna acquisti-cessioni. Lo dice la definizione stessa. Pertanto non solo acquisti, ma anche cessioni. La Roma ha ceduto un suo difensore. Si tratta di Matteo Plaia, classe 2006, ceduto al Perugia. Sul sito ufficiale della società umbra il comunicato dell’avvenuta operazione.

AC Perugia Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con AS Roma per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, del calciatore Matteo Plaia. Il difensore classe 2006 è nato a Bruxelles e, dopo aver iniziato nello Spezia, è stato acquistato dalla Roma dove ha percorso tutta la trafila nel settore giovanile fino alla Primavera. Il 6 agosto scorso ha esordito con l’Italia Under 19. Benvenuto in biancorosso, Matteo”.

La Roma continua ad essere protagonista in questa sessione di mercato. Ora, dopo una cessione, seppur a titolo provvisorio, i tifosi attendono un altro acquisto. E l’entusiasmo continua a crescere. Esattamente come gli abbonamenti.