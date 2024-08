La Juventus ha fatto all in: colpo da 25 milioni, hanno già risposto

La Juventus ha fatto all in. Probabilmente, dove aver inanellato una serie di delusioni il mercato potrebbe riservare una gradita sorpresa.

La ricerca continua: obiettivo esterni. Passano i giorni, cambiano repentinamente i prospetti tra no secchi, veti, ripensamenti e ripicche. Per la Juventus la situazione è complicata dal momento che nessuna trattativa in corso, anche in tema di esterni, sembra fornire un raggio di luce che possa indurre ad un leggero ottimismo.

Gli esterni in casa Juventus si contano sulle dita di una mano, e qualche dito rimane impietosamente libero. Dall’inizio del mercato Cristiano Giuntoli ha iniziato a trattare esterni d’attacco che potessero rispettare i severi parametri di Thiago Motta. Gli stessi che hanno messo alla porta Federico Chiesa. Proprio le prime scelte del direttore tecnico bianconero hanno fato sognare i tifosi. Dopo gli acquisti di Douglas Luiz, Khéphren Thuram e con Teun Koopmeiners obiettivo dichiarato, l’aggiunta di due esterni come Jadon Sancho e Karim Adeyemi avrebbe dato vita ad una formazione da scudetto. Un sogno di mezza estate e niente più. Pian piano l’esterno inglese è scivolato dai radar bianconeri, così come il giovane esterno tedesco. Per Nico Gonzalez della Fiorentina i bianconeri devono seguire l’umore del patron, Rocco Commisso, non convinto di cedere l’attaccante argentino alla Juventus.

La Juventus ha fatto all in, colpo in arrivo

Oggi vi sono altri profili come il brasiliano Wenderson Galeno del Porto e Francisco Conceicao, altro elemento della formazione lusitana. Vi sono difficoltà per Galeno mentre il Porto ha rifiutato la prima proposta della Juventus per Conceicao. Ed allora?

Giuntoli esplora altre situazioni. Il Portogallo è sempre la meta prediletta. Questa volta sponda Sporting Lisbona. E’ abola.pt, a confermare il tentativo della Juventus di avvicinarsi all’inglese Marcus Edwards, classe 1998, esterno di fascia destra ma di piede mancino, Il club portoghese ha messo in preventivo la cessione dell’attaccante. la Juventus, infatti, non è primo club ad aver chiesto informazioni. La Premier League, con il Crystal Palace nonché la Saudi League, con l’Al Nassr, con tanto di offerta multimilionaria, sono arrivate prima della Juventus. Lo Sporting Lisbona valuta Marcus Edwards 25 milioni di euro. Anche la Juventus valuta. I suoi tifosi sperano che lo faccia in fretta.