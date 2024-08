Lascia la Juventus e vola in Premier League: l’accordo imprime la svolta

Lascia la Juventus e vola in Premier League. Nell’anno uno dei bianconeri non si fermano gli addii eccellenti. Il suo futuro sembra scritto.

Nell’anno uno della Juventus i cambiamento sono stati, e continuano ad essere, all’ordine del giorno. Numerosi e a tutti i livelli. L’idea è chiara e precisa: far nascere una nuova Juventus cancellando la precedente.

Tanti volti nuovi che andranno a sostituire i numerosi addii. Dall’avvento di John Elkann e della nuova dirigenza guidata da Gianluca Ferrero il cambiamento è stata continuo e costante. Ma prosegue e proseguirà ancora. Oggi un altro pezzo della Juventus ‘agnelliana’, quella dei nove scudetti consecutivi, ma anche dei bilanci andati in malora negli ultimi anni, ha salutato la compagnia bianconera. Un addio importante, esattamente come lo spessore umano di colui che ha lasciato la Continassa. Un giocatore che ha dimostrato, fino all’ultimo, un grande rispetto nei confronti di una società alla quale ha dato tanto ricevendo altrettanto. Finita questa lunga e felice parentesi c’è da decidere quali orizzonti regalare al proprio immediato futuro. E forse potrebbe ripartire da dove era arrivato.

Lascia la Juve e ritorna in Premier League

La notizia non può sorprendere, dal momento che era attesa. Fa comunque effetto l’annuncio ufficiale che Wojciech Szczesny non è più un giocatore della Juventus.

Sette anni intensi, di partite giocate, di un gran numero di vittorie e di poche, ma amare sconfitte. Sette anni dove, però, il portierone polacco ha saputo instaurare un rapporto molto profondo con l’intero ambiente bianconero. Dopo i saluti di rito si comincerà a pensare al futuro prossimo. In più di un’occasione, l’ormai ex portiere della Juventus, aveva annunciato che la formazione bianconera sarebbe stata la sua ultima esperienza professionale. Ed ora lascerà davvero il calcio? Leggendo il pensiero che a tal proposito ha Graeme Bailey su X non sarà così. Da oggi Szczesny è un giocatore libero da vincoli contrattuali, ma non lascerà il calcio dal momento che : “ha la possibilità di ritornare all’Arsenal“. Non soltanto un ritorno in Premier League ma addirittura nel club che lo ha ceduto alla Juventus nel 2017. Secondo Bailey a favorire il possibile ritorno di Szczesny a Londra anche il manifestato desiderio di lasciare l’Arsenal da parte del numero due del club londinese, Aaron Ramsdale. Le condizioni sembrano esserci tutte. Tocca a ‘Tech’ decidere.