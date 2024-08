Offerta Juventus, muro Roma: lo scambio spariglia le carte

Molto attive in sede di calciomercato, la Roma e la Juventus potrebbero dar vita ad un interessante intreccio nel corso delle prossime ore. Ecco perché

Dopo aver definito la trattativa Soulé, Roma e Juventus potrebbero nuovamente ritrovarsi attorno al tavolo negoziale. Non ancora delineato in tutti i suoi aspetti, infatti, il futuro di Federico Chiesa continua a rivelarsi un vero e proprio tabù, con i giallorossi che non sono affatto fuori dalla corsa all’ex jolly della Fiorentina. Il discorso ancora in costruzione tra i capitolini e la ‘Vecchia Signora’ potrebbe però essere molto più ampio e coinvolgere anche altri profili.

Alla ricerca di un profilo da aggiungere allo scacchiere difensivo della Roma, nelle ultime ore Ghisolfi si è visto proporre dalla Juventus Tiago Djaló. Reduce da cinque mesi piuttosto complicati con la maglia bianconera, l’ex difensore del Lille avrebbe chiesto ufficialmente di essere ceduto, una volta memorizzata la posizione di Thiago Motta, che non lo ritiene funzionale al proprio progetto tecnico. Ad ogni modo, il profilo di Djaló non sembra scaldare particolarmente l’area tecnica della Roma che sta ragionando su altri obiettivi, Bade in primis. Anche per questo il centrale della Juventus – in mancanza di offerte concrete in Serie A – potrebbe essere utilizzato dalla ‘Vecchia Signora’ come parziale contropartita per sbloccare una delle tante trattative che la vedono protagonista.

Calciomercato Juventus, Djaló pedina di scambio: l’ultima tentazione di Giuntoli

In attesa di sviluppi concreti sul fronte Nico Gonzalez, Giuntoli sta continuando a setacciare anche altri profili per non farsi trovare impreparato nel caso in cui la trattativa per l’argentino della Fiorentina non dovesse sbloccare. Tra i nomi finiti nell’agenda del football director della Juventus è finito anche Marcus Edwards, esterno destro di proprietà dello Sporting CP.

Abile a saltare l’uomo e a creare con frequenza i presupposti per la superiorità numerica, Edwards rappresenta il prototipo dell’esterno moderno perché capace di interpretare con poliedricità diverse fasi di gioco. Al centro di diversi intrecci di mercato, l’inglese piace e non poco alla Juve che potrebbe essere intrigata dall’idea di inserire nella trattativa proprio Djaló. Il portoghese non ha mai nascosto il desiderio di ritornare subito in patria per rilanciarsi, perché convinto di avere tutte le carte in regola per lasciarsi alle spalle la deludente esperienza in bianconero. Nel caso in cui la Juve non dovesse riuscire ad inserire il difensore nelle trattative per uno tra Galeno e Coinceiçao, non è escluso che i discorsi per un eventuale scambio con Djaló possano convergere proprio su Edwards. A maggior ragione se la trattativa per Nico dovesse prolungarsi nel suo stato di calma apparente.