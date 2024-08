Ribaltone Dybala, la Roma incontra gli arabi: addio a zero

Calciomercato Roma, il futuro di Paulo Dybala è tornato in bilico ad un passo dalla partenza della nuova stagione. Incontro nella Capitale con gli arabi e l’agente della Joya.

Da giorni è esploso il caso Dybala in casa Roma, con l’ennesima maxi offerta dall’Arabia Saudita fatta recapitare all’entourage del calciatore argentino. Daniele De Rossi, dopo averlo inizialmente escluso nell’ultima amichevole estiva, ha gettato nuove ombre sul futuro dell’ex Juventus. Nonostante la clausola rescissoria sia scaduta a fine luglio le sirene dei petroldollari sono tornate a squillare prepotentemente sulle tracce del classe ’93. Ieri l’agente Carlos Novel è sbarcato nella Capitale, dove in serata c’è stata la riunione con lo stato maggiore della società giallorossa e gli emissari arabi dell’Al-Qadsiah. Il club saudita punta ad avere il cartellino dell’attaccante giallorosso a costo zero.

Nella serata di ieri la Roma, rappresentata da Lina Souloukou e Florent Ghisolfi, ha incontrato l’agente di Paulo Dybala e gli emissari arabi dell’Al-Qadsiah. Il club saudita ha rotto gli indugi per strappare il sì definitivo dell’attaccante argentino, al quale è stata presentata una maxi offerta di ingaggio per arrivare alla fumata bianca. La posizione del club giallorosso non sembra chiudere le porte alla cessione dell’attaccante ex Juventus, e la riunione avvenuta nella Capitale lo dimostra. Se il club arabo è pronto a ricoprire d’oro il classe ’93, secondo le ultime indiscrezioni l’Al-Qadsiah punta ad avere a costo zero il cartellino del numero 21 giallorosso.

Calciomercato Roma, incontro con gli arabi per Dybala: addio a zero

A svelarlo è l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, che riporta come il club saudita abbia intenzione di presentare alla Roma un’offerta vicina allo zero per chiudere l’operazione Dybala. Il quotidiano analizza il tema della riunione delle scorse ore tra il club giallorosso, gli emissari arabi e l’agente della Joya.

L’offerta economica dell’operazione potrebbe essere stata l’argomento di discussione della riunione avvenuta nelle scorse ore. Se per Dybala è prevista una maxi offerta di ingaggio, per la Roma spunta la possibilità di perdere il talento argentino quasi a costo zero, facendo leva sul risparmio dello stipendio dell’ex Juve.