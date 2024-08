Ultim’ora Sky, addio Dybala: la Roma ha chiuso l’accordo

Dybala in Arabia Saudita, incontro in corso e decisione immediata della Roma. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Il nome di Paulo Dybala ha iniziato a generare inattesi quanto veementi timori in casa Roma nel corso di queste ultime ore e giorni, alla luce dell’evoluzione successiva all’ultima amichevole del pre-campionato giallorosso, andato in scena domenica scorsa contro l’Everton. Al termine della gara, pareggiata per 1 a 1 con gran gol propiziato dall’asse Soulé-Pellegrini, avevano destato qualche perplessità le parole di Daniele De Rossi, successive ad una già singolare scelta di formazione.

Come si ricorderà, un piccolo allarme era stato rappresentato dalla scelta di mettere Dybala in panchina: non una decisione qualunque, in una gara che sarebbe dovuta servire a testare l’undici titolare in vista dell’ormai sempre più vicino campionato. Al netto del subentro del numero 21 nel secondo tempo, gli ultimi giorni hanno portato alla nascita di una vera e propria questione Dybala, circa la quale arrivano grandi aggiornamenti in questi minuti.

Incontro tra le parti per portare Dybala in Arabia, via libera Roma

Già la serata di ieri sera era stata rovente, con presunti incontri tra le parti, leggibili nell’ottica di plurimi scenari di calciomercato ma anche e soprattutto della fatidica situazione legata all’argentino. La posizione di Dybala, soprattutto dopo la scadenza della clausola, era apparsa chiara e poco preoccupante, con una centralità che pareva non poter essere messa in alcun modo in discussione.

Gli ultimi giorni, appunto, hanno generato, però, un vero e proprio sovvertimento, legato anche alle avances arabe nei confronti del fuoriclasse ex Juventus. A tal proposito, Gianluca Di Marzio ha sottolineato come sia attualmente in corso un vertice tra l’agente di Dybala e gli emissari dell’Al Qadsiah, autorizzato dalla stessa Roma che, dal proprio canto, avrebbe palesato il proprio benestare al giocatore per poter trattare.

Una situazione in pieno divenire e che, dunque, testimonia e conferma il già noto anelito della società a vendere Dybala. Seguiranno aggiornamenti.