Addio Dybala, dall’Argentina: il confronto con De Rossi che ha segnato la svolta

Il tam tam mediatico relativo al futuro di Paulo Dybala non accenna a placarsi. Emergono novità importanti in merito ai motivi della presa di posizione della ‘Joya’

Non è un Ferragosto come gli altri in casa Roma. Letteralmente esploso in tempi relativamente brevi, il caso Dybala è ormai giunto al suo punto di svolta. Dopo aver memorizzato l’intenzione del club, che di fatto non lo ha blindato nel momento in cui ha ricevuto le prime offerte dell’Al Qadsiah, l’attaccante argentino ha aperto le porte all’ipotesi Arabia Saudita.

Sebbene un accordo totale tra le parti non sia stato ancora raggiunto, le trattative tra i due club e con l’entourage del calciatore procedono spedite. Allo stato attuale della situazione, tanti indizi lasciano presagire che l’accordo definitivo possa essere trovato già nei prossimi giorni, dopo l’accelerata impressa dall’incontro andato in scena ieri a Roma con emissari ed intermediari che stanno lavorando alla trattativa. Ulteriori dettagli, intanto, trapelano dall’Argentina.

Secondo quanto rivelato da Cesar Luis Merlo di Tyc Sports, infatti, la ‘Joya’ si sarebbe deciso ad accettare la proposta saudita dopo un colloquio con Daniele De Rossi. Incontro nel quale il tecnico della Roma avrebbe confessato a Dybala di volergli ritagliare un ruolo più marginale, perché intenzionato a puntare forte su Matias Soulé, dal quale sarebbe stato piacevolmente colpito in questo precampionato. Secondo Merlo, dunque, sarebbe stato il confronto De Rossi-Dybala a segnare un autentico spartiacque nella trattativa e ad accelerare il sempre più probabile addio della ‘Joya’.