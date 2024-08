Chiesa alla Roma, l’indizio fa volare: le hanno già ‘chiuse’

Chiesa alla Roma. Gli indizi che portano il numero sette bianconero nella capitale, sponda giallorossa, aumentano sempre di più.

Le ultime due settimane di mercato ne dovranno dare di risposte. Tutte le società hanno situazioni ‘delicate’ da sistemare e non è detto che vi riescano entro il 30 agosto alle ore 24.00, il termine ultimo per chiudere le trattative. Nel frattempo, in casa Juventus, vi è ben più di una situazione ‘delicata’.

Sono ormai settimane che Federico Chiesa è diventato un ‘caso’ di difficile soluzione. E’ fuori dal progetto-Juventus e questo per un duplice motivo. Per via di un contratto in scadenza a giugno 2025 di cui è stato rifiutato il rinnovo e per motivi definibili come tecnico-tattici dal momento che le caratteristiche del numero sette bianconero mal si integrano con le idee di gioco di Thiago Motta. Due motivi precisi ed entrambi con il loro peso specifico. Dei due, però, non si conosce quale sia il principale. L’esterno bianconero, nonché azzurro, è comunque praticamente fuori dalla Juventus ed insieme al suo agente, Fali Ramadani, sta valutando dove proseguire la sua carriera. Dall’estero, e soprattutto dalla tanto agognata Premier League, non sono finora arrivate offerte e difficilmente arriveranno in ‘Zona Cesarini’. In Italia l’Inter segue gli sviluppi della vicenda ma l’eventuale interesse per Chiesa è proiettato verso il 2025 se avrà modo acquisirlo a parametro zero.

Chiesa alla Roma, l’indizio parla chiaro

Al di là di tutte le varie voci, ad oggi, chi segue con reale interesse Federico Chiesa, è soltanto una società: la Roma.

Daniele De Rossi tallona il bianconero ormai da mesi e Florent Ghisolfi valuta se via siano le giuste condizioni per chiudere l’affare. Gli ultimi sviluppi di mercato riguardanti Paulo Dybala, con il suo possibile approdo in Arabia Saudita, non fanno che alimentare le voci che vorrebbero l’attaccante di Genova vicino ai giallorossi. Un altro segnale da non sottovalutare viene dall’Agenzia di Scommesse Goldbet. Tra le squadre papabili, in caso di trasferimento di Federico Chiesa entro l’attuale sessione di mercato, non compare più la Roma. I bookmakers hanno pertanto eliminato l’abbinamento Chiesa-Roma. Un altro semplice indizio, oppure…