Dalla Roma a Torino: sta diventando la barzelletta dell’estate

C’è una trattativa che sembra interminabile e soprattutto una destinazione che cambia di continuo: Roma, Firenze, Torino, sta diventando un vero tormentone estivo

Il mercato si avvia al suo rush finale e ci sono ancora delle caselle da occupare in molte delle big. Non solo Ghisolfi ha bisogno di un centrocampista, ma a quanto pare uno degli obiettivi ora sta andando verso Torino.

Florent Ghisolfi deve completare la rosa della Roma in soli 15 giorni. Un’impresa quasi titanica, considerando che al momento non ci sono soldi e tempo per fare tutto. Serve ancora un terzino destro, un centrale difensivo, un centrocampista di gamba, un esterno alto a sinistra e un’altra punta, sempre se Tammy Abraham verrà piazzato altrove. Questo è un problema se consideriamo le richieste di Daniele De Rossi ad inizio sessione. Alcune sono state esaudite altre meno e tra queste c’è proprio il ruolo del mediano. Ai giallorossi manca una figura in grado di dare equilibrio, di essere di fondamentale importanza nel recupero palla e nel ribaltare il fronte dell’azione.

Soumaré è uno dei nomi maggiormente attenzionati, ma resta da capire la disponibilità del Leicester a concedere un prestito con diritto di riscatto. L’idea di Ghisolfi è quella di spendere il meno possibile, facendo ricadere poi i riscatti nel prossimo bilancio. Gli inglesi per ora fanno muro e per questo si stanno valutando anche altre piste.

Niente Tessman per la Roma: Il Torino fa sul serio per il centrocampista del Venezia

Tanner Tessman è stata una delle rivelazioni dello scorso campionato di Serie B, uno di quei giocatori che non hanno mai mollato la presa sia durante la stagione regolare che i play-off. Rendimento altissimo agli ordini di Vanoli e occhi puntati da più parti sul suo profilo. La Fiorentina sembrava essere quella ad aver mosso i passi maggiormente concreti, ma nelle ultime ore qualcosa è cambiato. La Roma è rimasta sempre vigili su di lui, tuttavia senza mai affondare il colpo.

Come riportato dall’esperto di mercato Rudy Galetti su X/Twitter, su di lui c’è da registrare una netta accelerata da parte del Torino, dove ritroverebbe proprio Vanoli. La trattativa con il Venezia è in corso e nell’idea di Cairo potrebbe essere un ottimo sostituto di Ilic (sempre sul piede di partenza).

Non va dimenticata anche la concorrenza di alcune squadre inglesi e spagnole, ma al momento sembrano più defilate nella trattativa.