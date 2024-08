Offerta ufficiale alla Roma per Dybala: novità sulle cifre, non c’è ancora l’accordo

Nonostante la ricca offerta messa sul piatto dall’Al Qadsiah, Dybala non ha ancora accettato la proposta saudita. Ecco tutte le cifre

Finito prepotentemente al centro dell’attenzione mediatica, il futuro di Paulo Dybala sta tenendo con il fiato sospeso i tanti tifosi della Roma che si stanno interrogando sull’evolvere della trattativa per il probabile passaggio della Joya in Arabia.

Secondo quanto evidenziato da Sky, però, l’accordo totale tra le parti non sarebbe stato ancora raggiunto. Sebbene l’Al Qadsiah sia convinta di aver fatto tutto il possibile sia con il calciatore, a cui ha offerto 60 milioni bonus compresi in tre anni, sia con la Roma, mettendo sul piatto 18 milioni, il club saudita non ha ancora il sì del calciatore. La ‘Joya’ infatti, si sta prendendo del tempo per valutare il da farsi e non ha ancora preso una decisione finale. Smentito, dunque, il tanto ventilato accordo tra le parti. Un dettaglio da non trascurare, poi, riguarda le necessarie valutazioni che andranno fatte in conseguenza delle analisi dei contratti, fattori imprescindibili dai quali non si può prescindere. Allenatosi regolarmente in gruppo anche nelle scorse ore, Dybala è dunque pienamente arruolabile in vista dell’esordio in campionato contro il Cagliari. Staremo a vedere quali saranno le scelte di De Rossi.