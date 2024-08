Accordo chiuso con la Roma, Dybala in Arabia: la ‘Joya’ ha l’ultima parola

La cessione di Paulo Dybala tiene banco in casa Roma e ancora non si è arrivati ad un’ultima parola: è tutto in mano all’argentino

Ghisolfi, De Rossi e Lina Souloukou sono in attesa di capire quali saranno le decisioni finali prese dal calciatore. Queste ultime ore hanno portato lo stato della trattativa ad una fase molto avanzata. Dybala in Arabia solo dopo l’ultima riflessione.

Queste ore in casa Roma sono a dir poco concitate. Fino a poco più di una settimana fa sembrava che l’unica preoccupazione per Ghisolfi fosse quella di trovare gli ultimi 3-4 profili per completare la rosa di De Rossi. Sulla lista uscite non era presente il nome di Paulo Dybala e gli sforzi erano concentrati soprattutto su Tammy Abraham. Poi dall’amichevole con l’Everton in poi è stato un susseguirsi di voci e notizie che hanno condotto la situazione al concitato momento attuale. L’ultima parola sull’uscita di Dybala non è stata ancora scritta e ci sono alcuni nodi da sciogliere.

Nei piani dell’argentino non c’è mai stato l’addio in questa estate (casomai al termine della prossima stagione) e questo ha avuto un peso anche dopo la comparsa dell’Al Qadsiah. Gli arabi sono piuttosto persuasivi quando c’è da mettere sul piatto i soldi e anche la Joya non è potuto rimanere indifferente alle lusinghe economiche proveniente dal Medio Oriente. Una cifra di circa 20 milioni di euro netti a stagione per accontentarlo e la garanzia di raggiungere quota 60 in tre anni. Per quanto riguarda la Roma, che smentisce ancora proposte ufficiali, si parla di circa 18 milioni di euro per il cartellino.

Dybala all’Al Qadsiah: ore di riflessione prima della risposta definitiva

L’ultimo aggiornamento sulla vicenda Paulo Dybala-Al Qadsiah l’ha data Mirko Calemme di calciomercato.it, parlando di pensieri ancora in corso. Come si legge dal post su X/Twitter: “Dybala ha chiesto dei giorni di riflessione per valutare l’offerta araba e non ha ancora sciolto le riserve. L’argentino voleva restare alla Roma, che gli ha presentato la proposta dalla Saudi League in forma scritta e ha organizzato un incontro col suo agente e gli emissari dell’Al Qadsiah”.

Il 30enne ex Juve e la moglie Oriana stanno riflettendo sul da farsi e non hanno ancora dato una risposta definitiva. Per quanto riguarda la scelta del club bisogna solo attendere che i 18 milioni promessi vengano presentati e concretizzati in un’offerta scritta. L’affare ha tutti i contorni per andare in porto ma le ultime parole non sono state ancora pronunciate. La palla resta tra le mani (i piedi) di Paulo, che nel frattempo anche oggi, a due giorni dall’esordio di Cagliari, si è regolarmente allenato in gruppo, agli ordini di Daniele De Rossi.