Calciomercato Roma, Karsdorp ha deciso: doppio rifiuto e firma

Addio Karsdorp, accordo e firma in arrivo per lasciare la Roma: il terzino giallorosso ha deciso.

Nelle settimane conclusive di agosto, Ghisolfi dovrà tenere in considerazione diversi fattori, apportando quei significativi e finali cambiamenti tra le fila di una squadra che potrebbe a breve andare incontro a novità di non poco conto. Le richieste di De Rossi sono state integrate in una strategia che, come in passato, mira a soddisfare il tecnico rispettando al contempo i vincoli economici del club.

In questa prospettiva, la Roma sta valutando, sin dal mese di giugno, movimenti sia in entrata che in uscita, che hanno fin qui visto piazzare soprattutto diversi giovani e allontanare dal progetto chi, in scadenza contrattuale, non sia stato considerato funzionale e ‘meritevole’ di nuove permanenze nel progetto tecnico della capitale. La novità in uscita più importante di queste ultime ore, ovviamente, resta legata alla posizione di Paulo Dybala, che potrebbe ben presto lasciare, in modo fulmineo e inatteso, lasciare la Roma.

Il nome di Paulo, ad ogni modo, va inserito in un corpo di operazioni in uscita da tempo stilato dagli addetti ai lavori di Trigoria, ven consapevoli di dover allontanare ancora diversi giocatori, gravitanti sulle casse dei Friedkin senza rappresentare dei veri e propri valori aggiunti per la squadra e il club.

Karsdorp al Besiktas, c’è un principio di accordo: si tratta con la Roma

Tra i vari, dopo circa sette anni ricchi di alti e bassi, figura anche Rick Karsdorp, messo ai margini del progetto, come ben ricorda la necessità di consegnare a De Rossi almeno un altro giocatore sulla corisa destra arretrata. I nomi monitorati fino a questo momento sono stati dai più disparati, da Sergio Gomes a Bellanova, passando per i recenti Assignon o Pubill.

Il candidato principale resta, in questa fase, Abdulhamid, la cui entrata potrebbe concretizzarsi in una fase in cui parrebbe avvicinarsi sempre di più l’uscita di Karsdorp. In particolar modo, l’olandese è rimasto in queste settimane nel mirino del Besiktas, dopo essere stato accostatoa anche ad altre realtà come, ad esempio, l’AEK Atene.

Come riferiscono le penne turche di Haber Global, il calciatore ha rifiutato le offerte greche e del Trabzonspor, mentre avrebbe raggiunto un principio di intesa con il Besiktas. Il club bianconero, dunque, sta adesso trattando con la Roma: trovata l’intesa, dovrebbe arrivare l’annuncio della sua cessione, sempre più vicina, almeno stando alla su citata fonte. Seguiranno aggiornamenti. Staremo a vedere cosa succederà.