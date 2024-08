Chiesa rifiutato dal mister: “Ecco chi ha scelto al suo posto”

La presa di posizione su Federico Chiesa non è tardata ad arrivare: la scelta è definitiva. Il giudizio non si è fatto attendere

Non sono pochi gli intrecci di mercato che riguardano il futuro di Federico Chiesa. E non potrebbe essere altrimenti, visto che il jolly offensivo della Juventus è stato di fatto messo ai margini dal progetto bianconero. Nonostante il contratto in scadenza nel 2025, però, fino a questo momento il jolly offensivo non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro.

Il blitz in Inghilterra di Ramadani non ha sortito gli effetti che l’entourage del calciatore si aspettava. Dopo aver messo in stand-by la proposta della Roma, Chiesa ha continuato a guardarsi intorno alla ricerca della soluzione propizia. Fino a questo momento, però, sono arrivati soltanto i messaggi e le prese di posizione dalla Juve che, in tempi e in modi diversi, ha fatto capire al calciatore di non essere più al centro del progetto. La sensazione, neanche troppo velleitaria, è che la decisione di relegare Chiesa fuori dal progetto della ‘Vecchia Signora’ sia stata anche una scelta tecnica. Per il suo gioco, infatti, Thiago Motta predilige altri tipi di esterni, che facciano del sacrificio nella fase di non possesso una delle chiavi di volta della loro variante tattica. Scenario nel quale Chiesa in un certo senso ha spesso faticato ad adattarsi.

Saelemaekers sì, Chiesa no: la scelta condivisa di Motta e Fonseca

Del resto, quella di Thiago Motta potrebbe non essere una decisione isolata. Come riportato da Martin Sartorio, giornalista di calciomercato.it e Milan Live, il fatto di vedere in Saelemaekers un esterno più integrato nei rispettivi scacchieri tattici sarebbe un pensiero condiviso anche da Paulo Fonseca, che a margine del trofeo Berlusconi ha elogiato lo spirito di abnegazione e il modo con il quale interpreta il suo ruolo l’esterno offensivo belga.

Uscita – quella di Fonseca – che di fatto ha ridotto le chances che il Milan possa affondare il colpo per Chiesa negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato. Anche se comunque lo scenario è ancora tutto da comporre e non sono esclusi clamorosi colpi di scena.