“Non più centrale nel progetto”: Dybala non è l’unico, nuova cessione ‘pesante’

Calciomercato Roma, i giallorossi potrebbero privarsi di un nuovo gioiello: la presa di posizione che rimescola le carte in tavola

Sul filo sottile di scelte oggetto chiaramente di discussione. Dopo aver chiuso per gli innesti di Soulé e Dovbyk, la sessione estiva di calciomercato ha solcato ormai da giorni una nuova rotta. Le voci riguardanti la possibile cessione di Paulo Dybala che, ribadiamo, non ha ancora accettato la proposta saudita, ne sono una testimonianza tangibile. Ma non l’unica.

Per finanziare gli ultimi colpi in entrata, infatti, i capitolini sono chiamati a sfoltire l’organico. L’addio in prestito di Kumbulla di certo non può bastare. Ed ecco che, oltre alla situazione Dybala, andrà monitorata con estrema attenzione anche l’evolvere della situazione Bove. Il giovane centrocampista giallorosso vorrebbe continuare la sua esperienza nella Capitale, quella che è stata da sempre la sua casa, quella più autentica. Scelte di mercato, però, potrebbero portare il gioiellino della Roma ad essere ceduto all’estero. Nelle ultime ore, infatti, hanno ripreso le quote le voci riguardanti l’interessamento dell’Everton per Bove.

Calciomercato Roma, Sky: “Bove andrà a giocare molto probabilmente all’Everton”

Benché fino a questo momento nessun club si sia presentato con l’offerta giusta con cui provare a convincere la Roma, la possibile cessione di Bove è molto più di una semplice indiscrezione di mercato. A rimarcare quest’aspetto è stato il giornalista di Sky Angelo Mangiante, che si è espresso in questi termini sulla vicenda, rivelando dettagli tutt’altro che trascurabili:

“Bove è ‘costretto’ a lasciare la Roma, andrà a giocare molto probabilmente all’Everton perché gli è stato spiegato che non è più centrale nel progetto”. Staremo a vedere cosa offriranno i prossimi giorni di una sessione trasferimenti che definire torrida sarebbe solo un eufemismo.