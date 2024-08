Nuovo jolly in mediana, non solo Soumaré: la Roma sfida Conte

Calciomercato Roma, dalla Francia emergono nuove indiscrezioni in merito all’interessamento dei giallorossi per il centrocampista

In attesa di definire in tutti i suoi aspetti la situazione relativa a Paulo Dybala, che si è preso qualche giorno per valutare la ricca proposta saudita, la Roma guarda con molto interesse anche all’evolvere della situazione in mediana. Reparto che, alle giuste condizioni, potrebbe essere ulteriormente rinforzato.

Nei giorni scorsi nella lista dei desideri del DS Ghisolfi era balzato in cima il profilo di Soumaré, che aveva già dato un’apertura di massima al Leicester. Tuttavia, nelle ultime ore si sta facendo strada anche un’altra ipotesi. Secondo quanto riferito da Santi Aouna di footmercato.net, infatti, i giallorossi avrebbero effettuato dei sondaggi esplorativi anche Manu Koné. Accostato anche al Milan, che però ha poi deciso di virare con convinzione su Fofana, atteso nelle prossime ore per le visite mediche di rito e la firma sul contratto, il centrocampista di proprietà del Borussia Mönchengladbach farebbe gola anche al Napoli. Si potrebbe dunque profilare un altro intreccio di mercato tra la Roma e gli Azzurri, alla ricerca di nuovi innesti con cui rinforzare i rispettivi organici.

Calciomercato Roma, dalla Francia: i giallorossi sfidano il Napoli per Koné

Ricordiamo che il classe 2001 è legato al club tedesco da un contratto in scadenza nel 2026. Centrocampista poliedrico, in grado di ricoprire più ruoli in mediana, l’ex Tolosa si è messo in evidenza anche alle ultime Olimpiadi con la maglia della sua Nazionale.

A lungo nei radar di Juventus e Milan, il nativo di Colombes potrebbe dunque rappresentare una soluzione per certi aspetti a sorpresa del centrocampo di Napoli e Milan. La valutazione di Koné si aggira sui 20 milioni: staremo a vedere se l’interessamento dei due club italiani si tradurrà in un blitz concreto o se sarà derubricato a semplici sondaggi esplorativi.