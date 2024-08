Accordo da 20 milioni di euro: incubo Roma, si chiude il sipario

Calciomercato Roma, l’irruzione che ha cambiato le carte in tavola portando all’improvvisa accelerata della trattativa. L’intesa tra i club è stata già trovata

Se dovessero essere confermate le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Francia, la Roma si vedrebbe costretta a dire addio ad uno degli ultimi obiettivi cerchiati in rosso nella propria lista dei desideri.

Alla ricerca di nuovi innesti con cui puntellare la difesa, i giallorossi erano andati ben oltre i primi sondaggi esplorativi per Badé, arrivando a proporre anche alcune contropartite tecniche per provare a far saltare il banco con il difensore del Siviglia. Secondo quanto riferito da footmercato.net, però, gli andalusi avrebbero già raggiunto un accordo di massima con lo Stoccarda. L’intesa tra i due club, infatti, sarebbe stata perfezionata sulla base di una valutazione complessiva da 20 milioni di euro. Dopo essersi fatta respingere una proposta da 16 milioni, dunque, il club tedesco sarebbe ritornato alla carica per Badé, aumentando l’offerta e accontentando in toto le richieste del club andaluso. La trattativa starebbe dunque vivendo una fase di cruciale importanza dopo lo ‘strappo’ impresso dallo Stoccarda. Tuttavia, per suggellare definitivamente l’affare servirà l’ok definitivo del difensore francese, che ha assistito dalla panchina alla prima gara di campionato del Siviglia.