Annuncio dall’Arabia: “Dybala è dell’Al-Qadisiah”

Dybala all’Al-Qadsiah, arriva l’annuncio dall’Arabia Saudita che dà l’affare per fatto. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Il futuro di Paulo Dybala continua a essere al centro delle discussioni di quest’ultima fase del calciomercato della Roma, infiammatosi su questo fronte nel corso degli ultimi giorni e di una settimana delicatissima, di apparecchiamento ad un campionato ormai iniziato. Lo dimostra bene anche l’andamento e il contenuto della conferenza stampa odierna di Daniele De Rossi, alla vigilia della delicata sfida di Cagliari e incentrata quasi unicamente sulla posizione del 21, ormai sempre più lontano dalla Roma.

L’attaccante argentino sarà convocato, ma i dubbi principali riguardano il suo eventuale impiego e la gestione durante una parentesi molto complicata e tutt’altro che semplice da gestire. A generare discussioni, in particolar modo, non è stata solamente la possibile decisione della società di lasciar partire il giocatore più talentuoso della rosa e, con ogni probabilità, annoverabile quantomeno sul podio degli elementi più forti della Serie A.

Ad essere sindacate, in particolar modo, sono state le tempistiche della società, che potrebbe, a campionato iniziato, separarsi dalla Joya, imbattendosi altresì nell’esigenza di intervenire in plurimi ruoli e reparti, aggiungendo nuove impellenze ad una lista di imperativi che da tempo viene osservata da Ghisolfi e colleghi in quel di Trigoria.

Dybala in Arabia Saudita: “La questione è risolta”

Senza indugiare troppo sulle conseguenze e le ripercussioni di uno scenario non smentito da De Rossi ma catalogato nel perimetro dei rumors, vanno riferiti a questo punto gli ultimi aggiornamenti relativi al proseguimento di una trattativa che potrebbe smuovere, come noto, importanti quantità di denaro.

Per ora, un possibile approdo di Dybala in Arabia Saudita frutterebbe alla Roma un incasso di circa 18 milioni di euro, assicurando altresì al giocatore guadagni da capogiro nel corso di un triennio. Come noto, Dybala andrebbe a guadagnare circa 60 milioni di euro: un’offerta succulenta e troppo importante per non generare, quantomeno, dubbi e perplessità. Le parole del dirigente Cetto nella serata di ieri, ad ogni modo, avevano fatto capire come mancasse sempre meno per il via libera definitivo, per il quale potrebbe davvero essere questione di tempo.

In particolar modo, va segnalato l’aggiornamento del giornalista saudita Nawaf Oga, così pronunciatosi su X: “La questione è risolta Concluso il trasferimento di Dybala al Club saudita Al-Qadisiyah, una nuova stella in arrivo nella città di Al-Khobar, un altro argentino negli stadi sauditi con la maglia dell’Al-Qadisiyah, un affare importante per il Club Al-Sharqi“.