Clamoroso ritorno, lampo last minute: la Juve non aspettava altro

Clamoroso ritorno, lampo last minute. Il mercato della Juventus s’infiamma non soltanto in entrata ma anche in uscita. Capolavoro di Giuntoli.

In ambito commerciale si sa quanto vendere sia decisamente più difficile che acquistare, Il calciomercato non rappresenta certo un’eccezione. Non facile acquistare, terribilmente difficile cedere. Ma non fatelo presente a Cristiano Giuntoli.

Il direttore tecnico della Juventus sta sperimentando sulla sua pelle questa regola. Non che non la conoscesse e non riconoscesse la sua veridicità, ma questa sessione di mercato della Juventus sta mostrando difficoltà apparentemente insormontabili. Qualche responsabilità l’ha comunque anche il numero uno del mercato bianconero. La lista di proscrizione redatta a quattro mani insieme al tecnico della Juventus, Thiago Motta, ha avuto il solo esito di abbassare notevolmente la valutazione dei giocatori menzionati. Difficoltà che si aggiunge agli alti stipendi percepiti da quasi tutti i profili in lista. Novità delle ultime ore potrebbe essere il reintegro in prima squadra di uno degli esuberi più importanti, ovvero il centrocampista statunitense, Weston McKennie.

Clamoroso ritorno di Arthur a Firenze: la nuova ipotesi per il mercato della Juve

La lista di cui sopra ne contiene diversi di elementi difficili da trattare, e quindi da cedere, per via dei loro elevati ingaggi. Al primo posto c’è sicuramente Arthur Melo, una delle operazioni di mercato più onerose targate Fabio Paratici.

Il centrocampista brasiliano, ex Barcellona, classe 1996, è legato alla Juventus da un contratto che scadrà nel 2026 e che prevede un ingaggio superiore ai 5 milioni di euro netti annui. La spinosa questione Arthur Melo è stata trattata sul canale Twitch Juventibus, che ha ipotizzato due diversi possibili scenari per il centrocampista bianconero.

Infatti, accanto ad almeno un paio di richieste provenienti dal suo Brasile, per Arthur Melo vi sarebbe un ritorno di fiamma della Fiorentina. Durante la passata stagione la Viola ha già potuto beneficiare delle prestazioni del centrocampista brasiliano. Un’annata decisamente positiva ma l’elevato riscatto chiesto dalla Juventus, 20 milioni di euro, non ha permesso alla Fiorentina di acquisirlo a titolo definivo. Nelle ore in cui Fiorentina e Juventus stanno parlando di Nico Gonzalez, che potrebbe presto passare alla corte di Thiago Motta, ecco che rimarrebbe tempo e modo di parlare anche di Arthur Melo. Koopmeiners in entrata, Arthur in uscita. Per Cristiano Giuntoli e Thiago Motta si tratterebbe di una doppia svolta.