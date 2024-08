Non si fermano più, annuncio UFFICIALE: Roma avvisata

La presa di posizione ufficiale è arrivata a margine della conferenza stampa di presentazione: un avviso ai navigante che non può essere trascurato dalla Roma

Impegnata a ridisegnare la squadra grazie alle direttive di Daniele De Rossi, la Roma sta attraversando una fase molto delicata della propria campagna trasferimenti. In attesa di risolvere, in un modo o nell’altro, la situazione relativa a Paulo Dybala, i giallorossi stanno continuando a guardarsi intorno per puntellare anche altre zone del campo.

Tra i reparti finiti sotto la lente di ingrandimento di Ghisolfi, non è un mistero, c’è anche il centrocampo. L’insistenza delle voci riguardanti un possibile addio di Edoardo Bove non possono essere trascurate e vanno inserite in un contesto molto più ampio, che potrebbe portare i giallorossi a mettere le mani su un centrocampista con altre caratteristiche rispetto a quelle del giovane centrocampista. I profili di Soumaré – che starebbe continuando a forzare la mano per ottenere il via libera del Leicester – e Koné si inseriscono proprio in questo tipo di orizzonte, ridisegnando le carte in tavola.

Calciomercato Roma, anche il Milan su Koné: l’annuncio di Ibra

Dalla Francia, infatti, è emersa l’indiscrezione secondo cui Napoli e Roma si starebbero sfidando per il giovane centrocampista del Borussia Monchengladbach, protagonista alle ultime Olimpiadi con la maglia della sua Nazionale. Secondo quanto evidenziato dalla ‘Bild’, però, il Milan avrebbe pronta un’offerta da 18 milioni di euro per provare a far saltare il banco.

A confermare l’interessamento del Milan per Koné è stato lo stesso Ibra, che si è espresso in questi termini nel corso della conferenza stampa di presentazione di Fofana: “Koné? Lo stiamo seguendo, è cresciuto tanto, ha fatto le Olimpiadi. Vediamo cosa c’è nella nostra testa. Con Fofana si chiude però un po’ lo spazio per lui, ma vedremo. Manca un giorno in questa creazione”.