Salta prima della firma: accordo a tradimento e addio Juve

Giungono indiscrezioni relative ad uno degli obiettivi più chiacchierati in casa Juventus. Giuntoli e Motta tremano

Tifosi e appassionati della massima lega italiana sinora sono rimasti piuttosto delusi dallo svolgimento di un calciomercato che, secondo le premesse di inizio estate, avrebbe dovuto letteralmente rivoluzionare in positivo gran parte delle big della Serie A.

Milan, Lazio, Napoli, Fiorentina, Roma e Juventus hanno persino cambiato allenatore per tentare di virare con vigore rispetto ad una stagione 23/24 durante la quale la corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi ha letteralmente dispensato lezioni di calcio senza particolari resistenze.

La sessione di calciomercato in corso avrebbe dovuto far vacillare le certezze del tecnico piacentino che, al contrario, sta osservando un evidente ritardo delle proprie rivali in termini di affari in entrata.

La delusione più cocente per i propri sostenitori proviene senza dubbio dalla Juventus di Cristiano Giuntoli, che aveva promesso di inaugurare l’approdo di Thiago Motta con una serie di acquisti pregiati. A una manciata di ore dall’esordio di Thiago Motta in bianconero, tuttavia, la Vecchia Signora appare ancora piuttosto in debito di innesti e, una recente indiscrezione di mercato avrebbe acuito le perplessità dei tifosi bianconeri.

Conceição ad un passo dalla Saudi Pro League

Con Federico Chiesa in punizione – il suo destino è quello di lasciare la Juventus entro il 30 agosto – Motta reclama a gran voce un nuovo esterno offensivo che possa affiancarsi a Dusan Vlahovic.

Sul taccuino di Giuntoli risaltano con evidenza quattro nomi in particolare: Adeyemi, Sancho, Nico Gonzales e Francisco Conceição sono i quattro esterni desiderati dall’ex direttore sportivo del Napoli, che, tuttavia, sta incontrando più di una difficoltà per ognuno di questi possibili trasferimenti.

L’ultima spiacevole notizia giunta sulla scrivania di Giuntoli riguarda il portoghese Francisco Conceição, figlio d’arte le cui abilità sono emerse con prepotenza nel corso dell’Europeo 2024, durante il quale ha dimostrato di poter abbinare qualità e intensità sulla fascia.

L’invidiabile dinamismo del brevilineo esterno classe 2002 potrebbe certamente giovare alla manovra di Motta, che, tuttavia, rischia di affrontare la prima parte del campionato in assenza di nuovi esterni offensivi.

Difatti, secondo quanto riportato da SPL sul proprio account X(Twitter), pare che sul calciatore di proprietà dell’FC Porto si sia fiondato l’Al Hilal, con cui il calciatore avrebbe infatti concluso un accordo. Ora la decisione relativa alla chiusura dell’operazione spetterà esclusivamente alla società saudita, dato che il calciatore sembrerebbe aver dato il suo assenso.