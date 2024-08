Uno svincolato al posto di Abraham: la Roma cambia da cima a fondo

Calciomercato Roma, in attesa del futuro di Paulo Dybala i giallorossi stanno continuando a tastare il terreno alla ricerca di nuove soluzioni

Dybala sì, Dybala nì, Dybala forse. Il tourbillon di indiscrezioni riguardanti il futuro della ‘Joya’ sta letteralmente infiammando la già calda estate giallorossa. Nonostante le smentite del club giallorosso, infatti, le parti sembrano essere piuttosto vicine a trovare la quadra definitiva, anche se il numero 21 non ha ancora sciolto le riserve.

L’eventuale cessione dell’attaccante argentino, però, potrebbe non essere l’ultimo avvicendamento nel reparto offensivo della Roma che deve risolvere anche la questione Abraham. Benché l’attaccante inglese non sia considerato incedibile dai capitolini, solo un’offerta da 25 milioni di euro – allo stato attuale della situazione – potrebbe ribaltare le carte in tavola. Oltre all’ipotesi Milan, nelle ultime ore ha preso piede anche la pista Arabia. Una traccia, anche questa, da prendere assolutamente in considerazione e che potrebbe portare ad avvicendamenti importanti a stretto giro di posta.

Calciomercato Roma, rispunta l’ipotesi Depay: le ultime

Alla luce dell’innesto di Dovbyk, la Roma potrebbe decidere di mettere le mani su un calciatore dalle caratteristiche diverse rispetto a quelle di Abraham in caso di cessione di quest’ultimo. Ed è qui che sarebbe emersa una nuova ipotesi di mercato.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, mentre nel ruolo di ala sinistra l’opzione più calda continuerebbe a portare a Jérémie Boga, per il quale il Nizza comunque non vuole fare sconti, qualora dovesse partire Abraham potrebbe prendere piede la candidatura di Memphis Depay. L’attaccante olandese classe ’94, reduce dall’esperienza all’Atletico Madrid, è attualmente alla ricerca di un nuovo club. Accostato in tempi e in modi diversi ad alcuni club italiani, finito nel mirino della Roma diverse sessioni di calciomercato fa, l’ex Lione potrebbe rappresentare una tentazione low cost per l’attacco della Roma. Fino a questo momento, è bene ribadirlo, non sarebbero state avviate trattative concrete. Si tratta, però, di una traccia da monitorare con attenzione e che potrebbe essere approfondita nel caso in cui si trovassero gli incastri giusti.