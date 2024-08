Chiesa fuori dalla Juve, Thiago Motta concede il bis: nuovo annuncio in conferenza

Nel corso della conferenza stampa di presentazione alla sfida contro il Como, Thiago Motta ha fatto anche il punto della situazione legata a Federico Chiesa

Tra i diversi temi che stanno caratterizzando la calda estate della Roma, il tema riguardante il futuro di Federico Chiesa non può passare affatto inosservato. Quella che porta al jolly offensivo della Juventus è infatti una pista che per i giallorossi potrebbe tornare a scaldarsi in maniera importante nel corso dei prossimi giorni.

Se sia intrecciata o meno al futuro di Dybala, non importa. Il profilo dell’esterno offensivo della Nazionale non è mai sparito dai radar della Roma, che di fatto aveva trovato un accordo di massima con la Juventus sulla base di una valutazione complessiva da 25 milioni di euro. Finito ai margini del progetto bianconero, Chiesa sarà chiamato a prendere una decisione definitiva nel corso dei prossimi giorni. Come confermato dallo stesso Thiago Motta, infatti, la Juve non ha alcuna intenzione di smuoversi dalle sue posizioni e considera il calciatore ai margini del nuovo corso. A tornare sull’argomento è stato lo stesso tecnico bianconero nel corso della conferenza stampa di vigilia prima di Juve-Como:

“La posizione non è cambiata, abbiamo parlato internamente: è la dimostrazione del rispetto che ho per tutti i miei calciatori. Internamente, trasparenza, chiarezza: questo è il modo con il riesco a trasmettere rispetto ai miei calciatori. Niente è cambiato”.