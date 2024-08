Chiesa subito all’Inter: l’accordo manda al tappeto la Juve

Alla Continassa giungono novità poco rassicuranti in merito all’avvenire di Federico Chiesa. Giuntoli e colleghi tremano

La Serie A è ufficialmente ripartita, ma la sensazione è che gran parte delle big che avrebbero da subito dovuto mettere in discussione l’egemonia manifestata dalla corazzata di Simone Inzaghi nel corso della scorsa stagione, siano ancora in fase di definizione e che, gli ultimi giorni di mercato, saranno a dir poco cruciali per comprendere chi tra Milan, Atalanta, Juventus, Napoli, Roma, Lazio e Fiorentina potrà realmente ambire al podio o, persino, contestare il monopolio tecnico-tattico dei ragazzi di Inzaghi.

Il club che più di tutti, per evidenti ragioni storiche e societarie, pareva in grado di assemblare un gruppo competitivo, era di certo la Vecchia Signora di Cristiano Giuntoli che, tuttavia, sinora ha clamorosamente disatteso le aspettative di appassionati e tifosi.

Ciò che doveva apparire come la sontuosa rivoluzione Motta-Giuntoli – durante la quale l’ex direttore sportivo del Napoli avrebbe finalmente potuto sfogare le proprie velleità calcistiche, grazie alla presenza di un allenatore con cui, al contrario di quanto avvenuto con Massimiliano Allegri, condividere la propria visione del calcio – per ora sembrerebbe sfumata in una serie di altisonanti promesse e deludenti occasioni sprecate. Adesso, inoltre, pare che alla Continassa sia giunta un’altra spiacevole notizia, questa volta riguardante gli affari in uscita.

Chiesa all’Inter a parametro zero: Giuntoli trema

Secondo quanto riportato da La Repubblica, pare che a Vinovo la guerra tra Federico Chiesa e Cristiano Giuntoli stia proseguendo senza esclusione di colpi. Difatti, la perentoria minaccia di Giuntoli secondo cui Chiesa avrebbe dovuto accettare il prima possibile un’offerta di trasferimento, pena la tribuna garantita per tutta la stagione, avrebbe ricevuto una risposta inaspettata, che sintetizzerebbe in un sol colpo tutti i timori di Giuntoli e colleghi.

L’assordante silenzio che ha accompagnato l’affare Chiesa negli scorsi giorni potrebbe difatti essere giustificato da una prospettiva poco piacevole per la Vecchia Signora: il figlio d’arte ex Fiorentina potrebbe infatti aver già chiuso un accordo con l’Inter di Simone Inzaghi e, come se non bastasse, il trasferimento potrebbe avvenire a parametro zero, attendendo la fine del contratto di Chiesa con i bianconeri (programmata il 30 giugno 2025).

Tuttavia, nel caso in cui i nerazzurri si liberassero a breve di Arnautovic o correa, l’affare potrebbe sbloccarsi già a partire dalla sessione in corso, durante la quale l’Inter verserebbe 10 milioni di euro nelle casse piemontesi per il trasferimento immediato. In questo caso a Giuntoli non resterebbe altra opzione che accettare, per evitare di perdere a zero un calciatore che, fino a poche settimane fa, pareva poter generare almeno 20 milioni di euro.