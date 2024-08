FIGC nel caos, UFFICIALE: due partite rinviate

Mentre parte ufficialmente la nuova Serie A esplode un nuovo caso che coinvolge la FIGC. Caos nei quadri federali e doppi rinvio ufficiale alla prima giornata in calendario.

Neanche il tempo di inaugurare la nuova stagione che scoppia un nuovo caso intorno alle decisioni della FIGC. Nella giornata di ieri si è aperto il sipario sulla Serie A 2024-25, inaugurata da 4 pareggi in altrettanti incontri. Dominante il segno X nelle prime gare del nuovo campionato, dove spiccano i pareggi di Milan ed Inter. I Campioni d’Italia sono stati raggiunti in extremis dal Genoa, mentre i rossoneri hanno rimontato il doppio svantaggio contro il Torino. In attesa dei nuovi debutti in campionato, tra i quali c’è la Roma di Daniele De Rossi che scende in campo stasera a Cagliari, scoppia un caso che coinvolge la FIGC nelle serie minori. Muro contro muro legale e decisione ufficiale della Federazione regionale, c’è il doppio rinvio alla prima giornata in programma in calendario.

Il primo turno di campionato andrà a completarsi domani, con il posticipo della Juve in casa contro il Como. Il nuovo format della Serie A vede ben 9 slot orari in questa stagione, con un campionato sempre più formato spezzatino e con sempre meno gare in contemporanea. In attesa dei nuovi debutti nella massima serie c’è un caso esploso negli uffici della FIGC per quel che riguarda la sezione federale della regione Marche.

Caos FIGC, doppio rinvio UFFICIALE: salta la prima giornata di Coppa Italia

Doppio rinvio ufficiale per la prima giornata della Coppa Italia nelle serie minori. Nella giornata di ieri gli uffici della Figc Comitato Marche hanno comunicato il doppio stop per le gare inizialmente in programma il primo settembre, in Coppa Italia Eccellenza e Promozione.

Ecco quanto diffuso dagli organi federali:

“In relazione al calendario della Coppa Italia Dilettanti della Stagione Sportiva 2024/2025 fase regionale pubblicato nel Comunicato Ufficiale n° 15 del 13/08/2024 si comunica che la gara di andata URBANIA CALCIO – ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL del 01/09/2024 e la gara di andata MOIE VALLESINA A.S.D. – JESINA S.R.L. del 31/08/2024 sono rinviate a data da destinarsi”.